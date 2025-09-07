Calcio, Serie D. Suona la campanella del campionato: Vado, Celle Varazze e Cairese a caccia dei primi punti

Finalmente si gioca per i tre punti.

Dopo aver trascorso l'estate tra commenti e pronostici, sarà finalmente il rettangolo verde a svelare quali saranno i veri valori delle 18 squadre che prenderanno parte al nuovo girone A.

Al Chittolina andrà in scena il replay tra Vado e Sanremese: dopo l'1-0 di Coppa i rossoblu di mister Roselli punteranno al bis per iniziare nel migliore dei modi un percorso che dovrà quanto meno portare Bondioli e compagni a competere fino alla fine per il successo finale. Attenzione però ai matuziani , capaci di reggere l'urto sette giorni fa per ampi tratti della partita.

Prima volta assoluta in Serie D, invece, per il Celle Varazze. Durante l'estate il club della vicepresidentessa Stefania Villa ha fatto il possibile per affidare a mister Pisano una squadra in grado di potersi radicare nel massimo campionato dilettantistico. Il primo confronto sarà subito interessante: le civette alle 15:00 saranno ospiti del Ligorna, ormai danni a buoni livelli all'interno del raggruppamento nord occidentale.

Confronto impegnativo anche per una Cairese vogliosa di premere il tasto reset dopo le mille difficoltà della passata stagione. Il percorso per mister Solari inizia a Vinovo col Chisola, dove serviranno gamba e qualità per rientrare in Val Bormida con almeno un punto utile.

