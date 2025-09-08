Calcio. La Cairese si scioglie in tre minuti, i primi punti sono del Chisola

La prima uscita stagionale non sorride alla Cairese, che sul campo del Chisola inciampa in una gara indirizzata già nei minuti iniziali. Due disattenzioni della retroguardia ligure hanno infatti spalancato la strada ai piemontesi, abili a capitalizzare e a portarsi sul 2-0 con Rastrelli e Favale.

Gli uomini di Solari hanno provato a reagire per tutta la prima frazione, costruendo varie opportunità: Piacenza ha colpito un palo e impegnato severamente il portiere avversario, mentre Jebbar e Giacchino hanno mancato di precisione sotto porta. Le speranze di riaprire il confronto si sono però infrante all’8’ della ripresa, quando l’espulsione di Gulli per doppia ammonizione ha reso impossibile ogni tentativo di rimonta. Pochi minuti dopo Rosano ha infatti sigillato la partita con il definitivo 3-0.

CHISOLA - CAIRESE 3-0

MARCATORI: Rastrelli 2’, Favale 3’, Rosano 62'



CHISOLA: Brezzo, Rosano, Benedetto, Ozara, D’Iglio (64 Cesari), Azizi ( 85 ' Fragomeni), Rizq, Favale (71' Albisetti), Rastrelli (71'st Deljallisi), Casazza, Tarucco (65' Vitrotti).

A disposizione Pedone, Marmo, Guzman, D’Elia.

Allenarore: Ascoli.



CAIRESE: Gentile, Sancinito, Boveri, Gargiulo, Anselmo (66' Scarrone), G. Graziani, Gulli, Giacchino (56' Castiglia), Piacenza (67' Anedda), Jebbar (90' Sava), Reinero (75 T. Graziani).

A disp. Ceppi, Colletto, L. Fernandez, Vignaroli.

Allenatore: Solari.