Giudice Sportivo, Serie D. Spintoni tra le panchine di Lavagnese e Biellese, si arriva fino a cinque giornate. Un turno a Gulli

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 6/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
GARE DEL 7/09/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
Squalifica per cinque gare effettive
BELLOMO LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per avere, nel corso del secondo tempo, spintonato l’allenatore della squadra avversaria contro la rete di recinzione, il quale faceva indebito ingresso nell’area tecnica avversaria e successivamente colpito il medesimo con un pugno al volto provocando la reazione dei componenti di entrambe le panchine.
Squalifica per tre gare effettive
GAIO MATTEO (BIELLESE 1902)
Per essere, nel corso del secondo tempo, entrato nell'area tecnica della società ospitante nel tentativo di accelerare la ripresa del gioco, e avere spintonato un dirigente avversario facendolo arretrare di circa un metro e urtare alla panchina, così ingenerando una situazione di tensione.
CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per tre gare effettive
LONGO STEFANO (NOVAROMENTIN SRL)
Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione
GULLI ANDREA (CAIRESE)