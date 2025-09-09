 / Calcio

Calcio | 09 settembre 2025, 18:40

Giudice Sportivo, Serie D. Spintoni tra le panchine di Lavagnese e Biellese, si arriva fino a cinque giornate. Un turno a Gulli

I provvedimenti nel Girone A

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 6/09/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

GARE DEL 7/09/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

Squalifica per cinque gare effettive

BELLOMO LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per avere, nel corso del secondo tempo, spintonato l’allenatore della squadra avversaria contro la rete di recinzione, il quale faceva indebito ingresso nell’area tecnica avversaria e successivamente colpito il medesimo con un pugno al volto provocando la reazione dei componenti di entrambe le panchine.
 

Squalifica per tre gare effettive

GAIO MATTEO (BIELLESE 1902)
Per essere, nel corso del secondo tempo, entrato nell'area tecnica della società ospitante nel tentativo di accelerare la ripresa del gioco, e avere spintonato un dirigente avversario facendolo arretrare di circa un metro e urtare alla panchina, così ingenerando una situazione di tensione.
 

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive

LONGO STEFANO (NOVAROMENTIN SRL)
 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

GULLI ANDREA (CAIRESE)

Redazione

