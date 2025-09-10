Edizione locale
domenica 14 settembre
Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria.I risultati e le classifiche dopo la seconda giorata
Calcio, Savona. Fossati e Zunino ancora coppia gol: "Abbiamo visto la squadra che vogliamo essere" (VIDEO)
Calcio, Albissole. I biancocelesti iniziano forte espugnando il Borel, Cattardico. "Stavamo per rovinare tutto, ma i ragazzi hanno anche saputo soffrire" (VIDEO)
Calcio, Carcarese. I biancorossi pagano lo scotto dell'esordio contro il Golfo, Ferrero: "Pensiamo subito al Loano" (VIDEO)
Millesimo. Una grande gara non basta a mister Macchia per raccogliere punti: "Contro squadre come il Pietra non bisogna sbagliare una virgola" (VIDEO)
Calcio. Moraglia soddisfatto dopo la rimonta sul Millesimo: "Battuta una squadra forte, abbiamo capito di che pasta siamo fatti" (VIDEO)
Calcio, Celle Varazze. Un groppo in gola e la gioia dei tre punti per mister Pisano: "Giornata storica che la società si merita" (VIDEO)
Calcio, Promozione. Il Savona inizia con un poker! Netta vittoria contro la Baia Alassio
Calcio. Akkari firma la prima vittoria in Serie D del Celle Varazze, Club Milano battuto 1-0
Calcio, Serie D. Doppio Raffini, il Vado vince ancora ed espugna Asti
Calcio
Calciomercato. Nicolò Alfano torna in Lombardia, giocherà nell'Olginatese
Calcio
Calciomercato, Albenga. Ecco il nuovo arrivo anticipato da Mariotti, tesseramento in definizione per Luka Simic
Calcio
Calcio, Serie D. Quattro incontri alle 15:00 per chiudere la seconda giornata
10 settembre 2025, 17:11
Calcio. Il Ceriale resta a punteggio pieno nel girone di Coppa, le foto del 2-1 al Pontelungo (GALLERY)
Gabriele Siri
