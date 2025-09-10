Pesca Sportiva. Nuoto appuntamento aVarazze, domenica c'è il Memorial Renato Geronazzo

Il Gruppo Pesca Sportiva dalla Barca della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, organizza per domenica 14 settembre 2025, con inizio alle ore 8:00, il raduno di “Pesca alla Lampuga e altri Pelagici – Dodicesimo Memorial Renato Geronazzo”, suo compianto Dirigente: «manifestazione ludico amatoriale, riservata ad imbarcazioni con equipaggi a coppie, in regola con il censimento della pesca sportiva, come da allegato Regolamento in versione immagine scaricabile.»

Evento organizzato nel rispetto delle regole e normative emanate delle Pubbliche Autorità competenti e del Codice di Condotta Responsabile della Pesca Sportiva Amatoriale. La pesca sportiva o ricreativa è divenuta oggi una attività che assume nuovi e molteplici significati: agonismo, attività di svago e occasione per il cittadino di un rapporto diretto con l’ambiente naturale.

Un’importante opera di sensibilizzazione, per la conservazione dell’ambiente marino, quella svolta dal locale Gruppo di Pescatori Amatoriali (Ambasciatore Pelagos) che ogni anno si concretizza con un incontro a tema, denominato “A pesca e u mâ”, organizzato dall’Amministrazione Comunale, firmataria della “Carta di partenariato Pelagos”, con la collaborazione delle Scuole, delle locali associazioni di Pescatori, dei Circoli Velici, del Museo del Mare, della Direzione della Marina di Varazze, del locale Centro di Educazione Ambientale e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, il quale, sabato 27 settembre, in occasione della XIV edizione del "Lanzarottus Day", consegnerà l’annuale Premio a Tema a Mario Traversi, giornalista, storico, noto ed apprezzato poeta.

Seguirà rinfresco alle ore 17:00 presso la base nautica, a levante del porto turistico Marina di Varazze, sul molo di sottoflutto (Barilon), riservato ai partecipanti al raduno di pesca e persone invitate dagli organizzatori.