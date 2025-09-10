Vele d'Epoca di Imperia, l’ultima regata ha incoronato Aria e Crivizza

Si è conclusa la 39ª edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, appuntamento che per quattro giornate ha regalato emozioni in mare e a terra, confermandosi tra gli eventi più amati della vela classica internazionale. Sul campo di regata, davanti alla città ligure, la sfida tra scafi d’epoca e grandi classici ha incoronato i suoi vincitori.

Aria (1935), armata da Serena Galvani, ha trionfato tra gli 8 Metri Stazza Internazionale, conquistando la Coppa Imperia. Crivizza (1966) di Gigi Rolandi ha invece alzato al cielo il prestigioso Trofeo Città di Imperia, riservato alla flotta Epoca/Classici. Il premio più affascinante, il Trofeo Eleganza, è andato a Barbara (1923) di Roberto Olivieri, insignito durante la tradizionale parata dell’ultimo giorno di regata.

“In questo anno speciale, in cui abbiamo festeggiato i suoi primi 90 anni, Aria ha deciso di regalarci questo straordinario successo – ha commentato una raggiante Serena Galvani – un traguardo che si accompagna alle tante iniziative sociali e solidali cui l’imbarcazione si presta.

Un grazie al nostro timoniere Pietro D’Alì, al comandante Giampaolo Vatta e a Fabio Montefusco, veterani di un equipaggio composto interamente da giovani atleti dello Yacht Club Italiano”. A rendere ancora più preziosa la vittoria, il doppio primato di Aria, prima sia in tempo reale che in tempo compensato.

Grande soddisfazione anche per Gigi Rolandi, armatore di Crivizza: “Una serie di regate perfette. Abbiamo chiuso la settimana con una riga di primi in compensato e, nell’ultima prova, anche in tempo reale. Condizioni diverse e tecniche che hanno messo alla prova tutti, rendendo il risultato ancora più gratificante”.