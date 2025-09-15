Calcio, Vado. Roselli punta alla concretezza dopo il 2-0 di Asti: "Qui per dare solidità, al Censin Bosia è stata una gara anomala" (VIDEO)

Un'altra vittoria all'inglese e primato in classifica in coabitazione per il Saluzzo.

Il Vado resta federe al proprio dna colpendo al momento giusto e riuscendo a mantenere la porta inviolata.

Una bella soddisfazione per mister Roselli, intervenuto in sala stampa subito dopo la conferenza stampa.

«Questo è un campionato difficile per tutti. Da tanti anni la società prova a fare qualcosa di importante, io spero che il mio arrivo in questa gloriosa realtà porti quella solidità necessaria per poterci giocare fino in fondo le nostre carte.

I nostri gol sono arrivati da buone giocate non solo agli errori dell'Asti. Una volta che ci siamo ricompattati abbiamo rischiato meno, tenendo anche conto della qualità dei giocatori dei galletti. Ropolo, ad esempio, ha un piede che quando calcia riesce ad allungarti la squadra.

Quello che mi interessa è non concedere uomini liberi - insiste Roselli - perché se un giocatore ha spazio può fare gol. Rispetto alle due gare contro la Sanremese abbiamo fatto meno bene in costruzione, ma ci siamo adattati al caldo e al campo in erba naturale: per noi è stata una gara un po’ anomala.»