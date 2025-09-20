Calcio. Il super sabato della Serie D è in rampa di lancio, in campo Vado, Celle Varazze e Cairese

Uno dei pochi turni infrasettimanali si staglia già all'orizzonte per il Girone A di Serie D e, come da prassi, molte squadre hanno optato per anticipare al sabato il loro turno domenicale.

Un'opzione scelta per tutte e tre le fprmazioni savonesi.

L'obiettivo primario per il Vado è continuare a macinare gol, punti e una impermeabilità difensiva fino ad oggi perfetta. I rossoblu di Roselli nelle tre partite ufficiali disputate non hanno ancora incassato una rete, mettendo a segno cinque marcature. La gara del Chittolina inizierà alle 15:00 Attenzione però al grande ex, Pietro Buttu, che con il suo Derthona vorrà provare a riscattare la sconfitta interna contro il Sestri Levante.

Chi ha tanto da riscattare è il Celle Varazze, soprattutto dopo la vittoria sub iudice con il Club Milano. Contro il Gozzano, fermo a quota zero, l'auspicio è muovere la classifica per dare seguito alle sensazioni positive regalate dai primi due incontri. La partita del D'Albertas scatterà alle 16.00.

Lo stesso orario di Cairese - Biellese, seppur i valbormidesi siano ancora alla ricerca del primo acuto. Con la Lavagnese i gialloblu di Solari hanno alzato i loro standard di gioco dopo il rovescio di Vinovo, ma contro la squadra di Prina si cercano ulteriori conferme.