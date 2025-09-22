Basket. Alassio Cup, ci siamo: il torneo dedicato agli Over 40 è in rampa di lancio

All’edizione numero ventidue dell’AlassioCup-Over40, Memorial Mario Berrino, che si svolgerà ad Alassio dal 25 al 28 settembre, saranno presenti trenta squadre provenienti da tutta Europa e dall’Australia, suddivise equamente in quindici maschili e quindici femminili.



Come accennato, saranno rappresentate quindici nazioni europee differenti, con sette squadre alla loro prima esperienza, e la gradita conferma della squadra australiana.



La manifestazione, intitolata alla memoria di Mario Berrino e patrocinata dal Comune di Alassio, aprirà i battenti giovedì 25 settembre alle ore 15:30 e proseguirà fino alle finali di domenica mattina, con partite sul parquet del PalaRavizza di Alassio e del PalaMarco di Albenga.



Quattro le categorie previste: +40 e +50 per il torneo femminile, +45 e +55 in quello maschile.

Nel +40 femminile i favori del pronostico sono per le Vibball Luxembourg detentrici del titolo a cui cercheranno di strapparlo le ragazze Finlandesi.

Nel +50 invece sono favorite le Hungarian Angels e le turche del Hooppalaaa, con terza incomoda la squadra del Basketover Milano, fresca vincitrice del titolo Mondiale.



Per quanto riguarda il toreo maschile, nel +45 super favoriti i campioni uscenti del Nederland Veteranen, a cui daranno del filo da torcere gli sloveni del KK Domzale e gli spagnoli del BC Toroella; nel +55 i padroni di casa dei Liquid Old Boys Alassio dovranno difendere il titolo, meritatamente conquistato l'anno scorso dagli assalti degli australiani Grumpy Old Bears.

La formazione della compagine alassina sarà la seguente: Binetti, Bontempi, Cardella, Fresia, Frumento, Garavagno, Leoncini, Pagani, Santi, Tamburrino, Tortù, Merlo.



Per l’ennesima volta l’AlassioCup-Over40, Memorial Mario Berrino sarà un’ottima occasione per prolungare la stagione turistica di molte attività ricettive e presentare le bellezze del nostro territorio in un periodo più tranquillo.



