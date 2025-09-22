Calcio, Eccellenza. San Francesco Loano e Carcarese ci provano ma non vanno oltre lo 0-0: tutte le foto della gara del "Merlo" (FOTOGALLERY)

Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
martedì 23 settembre
Anche l'impiantistica calcistica in ginocchio in Val Bormida dopo l'alluvione, Rebella: "La federazione c'è, ma ora tocca alla politica"
Calcio, Vado. Le strade con Mattia Di Giosia si separano: rescissione consensuale col centrocampista
Calcio. S. Francesco Loano, Scalvini chiude la porta e blinda il pari con la Carcarese: "La grinta qui non manca mai" (VIDEO)
Calcio. Coppa Liguria di Seconda Categoria. Priamar in fuga, ma la Spotornese rimonta: al "Levratto" finisce 3-3
Cairo, continua la conta dei danni da maltempo: il sintetico del "Brin B" irrecuperabile
Calcio. Baia Alassio, primo sorriso. Ferraro: "Gruppo unito, abbiamo fatto una bella partita" (VIDEO)
Calcio, Serie D. Le designazioni per la quarta giornata: fischietto palermitano per il derby savonese Celle Varazze-Vado
Tre di fila per il Vado, Barwuah esalta il gruppo: "Abbiamo sofferto ma siamo una squadra forte. Giocare con mio fratello? Un giorno chissà..."
lunedì 22 settembre
Calcio, Dego. Frumento non vuole mollare: "Io e la squadra siamo pronti a lottare, ma la società è davanti a una scelta difficile"
Calcio, Pontelungo due su due. Il gol di Guardone nel finale di gara fa esplodere i granata (VIDEO)
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio. Partenza ok per il Ceriale e 3-0 all'Argentina, tutta la squadra a sostegno di Filip Varaldo
Calcio
Calcio, Pontelungo. I granata si mangiano le mani, il San Cipriano pareggiano 2-2 nella prima di campionato
Calcio
Calcio, Coppa Liguria. Tutto il gruppo B va al sorteggio, avanti Camporosso, Baia Alassio e Quiliano&Valleggia
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
22 settembre 2025, 15:47
Calcio, Eccellenza. San Francesco Loano e Carcarese ci provano ma non vanno oltre lo 0-0: tutte le foto della gara del "Merlo" (FOTOGALLERY)
partita pimpante con occasioni ma nessuna rete
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy