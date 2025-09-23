Calcio, Promozione. Mister Cattardico si gode la sua Albissole da vetta: "Con la Superba bravi a superare le difficoltà"

Avvio da punteggio pieno per l'Albissole che, insieme a Pontelungo e Sestrese, è riuscita a raccogliere tutti e sei i punti finora a disposizione nel Girone a di Promozione.

Dopo il colpo esterno nello scontro savonese col Finale, stavolta Vierci e Diana hanno punito la Superba con un netto 2-0 fissato con una rete per tempo ma non senza difficoltà.

Le ha volute sottolineare anche lo stesso tecnico Christian Cattardino ai canali social del club, insieme ai meriti dei suoi ragazzi: "Soprattutto nel primo tempo credo la partita sia stata condizionata dal caldo, veramente pesante, ma nonostante questo siamo riusciti a sbloccarla. Nel secondo tempo, invece, abbiamo messo più ritmo trovando il secondo gol per una vittoria secondo me meritata contro un'ottima squadra, ben allenata, ben organizzata e che ci metteva in difficoltà chiudendosi e ripartendo".

Un successo positivo al morale e che proietta i ceramisti al meglio per la sfida infrasettimanale di Coppa Italia contro il Savona, gara che torna dopo sette anni su ben altri palcoscenici rispetto agli ultimi precedenti, quando entrambe le compagini si affrontavano per un posto al sole nel campionato di Serie D vinto poi proprio dai ragazzi allora allenati da mister Fossati.

Ma comunque sempre sentita: "E' una serata che dobbiamo goderci, un'altra tappa fondamentale per il nostro percorso - ha aggiunto il tecnico - Sono partite che aiutano a crescere, noi l'affronteremo con la massima concentrazione. Abbiamo tanti ragazzi pronti a giocare".