Calcio | 23 settembre 2025, 13:30

Calcio. S. Francesco Loano, Scalvini chiude la porta e blinda il pari con la Carcarese: "La grinta qui non manca mai" (VIDEO)

Pareggio per i rossoblù, in inferiorità numerica, contro i biancorossi della Val Bormida

Porta blindata, anche in inferiorità numerica. Tommaso Scalvini, portiere della San Francesco Loano, resta imbattuto nello 0-0 dei rossoblù contro la Carcarese.

"Una partita dalle due facce – il commento dell’estremo difensore classe 2003 dopo il match contro i valbormidesi – Nel primo tempo abbiamo avuto quattro o cinque occasioni per andare in vantaggio, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Il secondo tempo è iniziato con l’espulsione di Campelli e da lì ci siamo messi a lottare su ogni pallone. La grinta qui non manca mai, sicuramente anche grazie al mister che ci trasmette tutto questo".

Per Scalvini l’avventura a Loano arriva dopo una stagione complicata: "Dentro di me ho una voglia di rivalsa che non si può nemmeno spiegare".

