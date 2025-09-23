Calcio. Veloce, reti senza età: contro la Virtus Don Bosco in gol il baby Spotorno e "Highlander" Suetta

La partita di Coppa Liguria di Prima Categoria fra Virtus Don Bosco e Veloce 1910 non verrà ricordata per il risultato (1-4 ndr), del tutto ininfluente per la vittoria del girone 5, quanto per una peculiarità.

Nel tabellino dei marcatori sono infatti contestualmente finiti Francesco Spotorno, classe 2006, il più giovane della rosa (insieme al pari leva Davide Caviglia) ed il più esperto del team, l’eterno Daniele Suetta, classe 1977.

Schierato titolare, il giovane Spotorno ha aperto le marcature con un abile tocco sottoporta, mentre "Highlander" Suetta è subentrato al 65’ a Luca Vario.

"Non usufruendo mister Ghione di punte centrali a causa dei concomitanti infortuni di Matteo Favara e Niccolò Piu, Suetta, come da abitudine ed esempio, si è messo al servizio della squadra e si è posto al centro dell’attacco granata - spiegano dal club savonese - Nonostante l’inusuale ruolo, a pochi minuti dalla fine dell’incontro ha realizzato la quarta rete della Veloce con una deviazione da vero goleador su assist di Giulio Angeli, classe 2007, per l’occasione aggregato alla Prima Squadra dalla Juniores".

"Chissà che quanto accaduto non possa essere di buon auspicio per i giovani granata affinché possano ripercorrere la straordinaria carriera di Daniele Suetta, che ancora oggi è modello da seguire dentro e fuori dal campo", il commento del club savonese.