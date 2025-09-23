Pallanuoto, R.N. Savona: il conto alla rovescia è iniziato. Il 4 ottobre parte la Serie A1, il 16 il debutto in Euro Cup

Scatterà sabato 4 ottobre, con il match casalingo contro la Rari Nantes Florentia, la stagione ufficiale della Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa, guidata da Alberto Angelini, lavora senza sosta dallo scorso 25 agosto per affrontare un’annata che si annuncia intensa su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Len Euro Cup.

Proprio in Europa i savonesi inizieranno il cammino il 16 ottobre, direttamente dalla fase a gironi. Il sorteggio li ha inseriti nel Gruppo D, dove affronteranno i serbi del Sabac Elixir, la vincente del Gruppo A del qualification round (un raggruppamento che includerà i tedeschi dello Spandau 04, retrocesso dalla Champions League dopo i ko nei preliminari con Sabadell e Vasas, i greci dell'Apollon Smyrnis, gli olandesi del ZV De Zaan e i georgiani dell'A-Polo Sport Management), oltre alla seconda miglior classificata tra le tre qualificate al secondo posto del turno preliminare.

Nel frattempo prosegue la marcia di avvicinamento di una squadra, profondamente rinnovata, ai primi impegni ufficiali di una stagione contraddistinta dalle nuove regole tra cui il campo da 25 metri. Confermati i senatori Rizzo, Figlioli, Bruni, Damonte e Rocchi, con Angelini che potrà ancora contare su giovani a caccia della definitiva consacrazione come Gullotta, Occhione e Cora. Da segnalare tra nuovi innesti il portiere Del Lungo, chiamato a sostituire Nicosia, l'ungherese Leinweber (classe 2005) e i giovani Condemi (2001) e Marini (2005).

Il percorso di preparazione ha già regalato indicazioni confortanti. Nel torneo disputato nei giorni scorsi ad Albaro, capitan Rizzo e compagni hanno collezionato tre vittorie nette: 19-8 con il Quinto, 14-4 con la Florentia e 17-7 con il De Akker Bologna.