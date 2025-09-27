New Basket Ponente, l'Under 15 si guadagna l'Eccellenza con il successo in casa ad Alassio

Dopo una serie di spareggio ben più dura di quel che non dicano i risultati finali la formazione Under 15 del New Basket ABC Ponente conquista l'Eccellenza!!!

I ragazzi ponentini sono riusciti a far loro entrambi gli incontri pur dovendo affrontare diverse difficoltà dovute ai vari tatticismi della compagine genovese. In trasferta a Genova la gara ha preso subito un buon indirizzo ma la squadra di casa ha recuperato rendendo incerto il match di ritorno. Ad Alassio invece, dopo un inizio molto difficile i ragazzi ponentini hanno prima recuperato e poi incrementato il punteggio fino ai festeggiamenti finali.

"Ora affronteremo un girone piemontese davvero difficile con Derthona, Moncalieri, GGS, Next Step, Area Pro, Saluzzo, Collegno ma felici di poter competere con compagini e giocatori di quel livello. Siamo contenti di questo traguardo sia per il fattore formativo sia perchè giocheremo contro formazioni che annoverano giocatori di gran talento Un grazie per il risultato va sia allo Staff ma soprattutto ai ragazzi che, nella partita di ritorno, hanno anche fatto un bel regalo di compleanno alla neo coach (per il gruppo) Laura Ciravegna".

SEAGULLS 66 - PONENTE 75

PONENTE 67 - SEAGULLS 48