Calcio. Serie D, il Vado ingrana la quinta: Imperia ko 3-1, primi gol in rossoblu per Ciccone e Barwuah

Succede tutto nel primo tempo, con la squadra di Roselli che colpisce in avvio indirizzando subito la gara a proprio favore, pur concedendo qualcosa in più all'Imperia, che esce tra gli applausi degli ultras nerazzurri presenti al "Chittolina"

VADO - IMPERIA  3-1  (14' Arras, 25' Ciccone, 35' Barwuah - 32' Bresciani)

FINISCE QUI! Continua il percorso netto del Vado, che supera anche l'Imperia al "Chittolina". Finisce 3-1 per la squadra di Roselli, che chiude i conti già nel primo tempo con Arras (per lui anche un rigore sbagliato), Ciccone e Barwauh, in mezzo la rete nerazzurra di Bresciani. Rossoblu a punteggio pieno, nerazzurri fermi a quota 1 in fondo alla classifica nonostante una prova volenterosa 

95' va direttamente in porta il numero dieci nerazzurro, Bellocci con i pugni libera i propri sedici metri

94' chiude in avanti la squadra di Riolfo, punizione dal lato corto dell'area di rigore, Costantini sul pallone

92' corner per l'Imperia, Busato ad uscire, Del Bello in caduta manda alto

90' saranno sei i minuti di recupero

84' ultimi cambi: Bresciani lascia il posto ad Anzalone, nel Vado è staffetta Ciccone-Vita, che ritrova subito il campo dopo l'assenza contro il Celle Varazze e il timore di un infortunio più grave

82' fallo su Bellocci da parte di Del Bello, resta dolorante a terra l'estremo difensore rossoblu

79' secondo tempo tutt'altro che negativo per l'Imperia, la squadra di Riolfo continua a provarci nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione

77' nel Vado escono Messina e Barwuah, in campo Sacco e Raffini

75' continua la girandola dei cambi: nell'Imperia spazio a Casagrande, fuori Insolito

73' cross morbido di Ciccone, Bondioli incorna dal limite dell'area piccola, Agostino la tiene lì

71' si scaldano gli animi in campo dopo un contrasto duro tra Abonckelet e Loporcaro, ammonito il centrocampista rossoblu

69' Pastorino rileva Pisanu, secondo cambio ordinato da Roselli

68' Riolfo inserisce Loporcaro, esce l'acciaccato Freccero

67' giallo per Bresciani, punita la trattenuta su Syll

65' angolo di Ciccone, pallone appoggiato al limite per De Rinaldis, destro di prima che sbatte contro il muro difensivo imperiese

60' altro tentativo da fuori dei nerazzurri, ci prova Insolito con il destro, sfera non distante dall'incrocio

56' la mossa di Roselli: esce Arras, dentro De Rinaldis, rimane a una punta il Vado

55' sinistro dal limite di Costantini, sfera un metro alta, ritmi blandi in questo avvio di ripresa

52' giallo per Pisanu, punizione laterale a favore dell'Imperia

50' primo cambio per Riolfo, Ramires rileva Langata

Si ricomincia!

SECONDO TEMPO

 

Finisce il primo tempo al "Chittolina": conduce 3-1 il Vado sull'Imperia. Rossoblu cinici davanti, ma meno solidi in fase difensiva rispetto alle precedenti uscite. Il divario tecnico è però evidente, nonostante un'Imperia volenterosa. Tra poco il racconto della ripresa

43' ERRORE DI ARRAS DAGLI UNDICI METRI, pallone colpito troppo con l'esterno, sfera sul fondo

42' RIGORE PER IL VADO! Pisanu fa correre Arras a sinistra, Langata da dietro non trova il pallone ma solo la gamba dell'attaccante rossoblu, Copelli indica il dischetto

39' che progressione di Ciccone! Il fantasista porta a spasso due avversari prima di calciare in diagonale con un scavetto che sibila alla sinistra del palo della porta difesa da Agostino

35' BARWUAH! IL TERZO GOL DEL VADO! Contropiede micidiale sull'asse Ciccone-Arras, assist d'esterno sul secondo palo per il centravanti rossoblu che col piattone mette in porta il gol del 3-1

33' non deve addormentare troppo la partita la squadra di Roselli, che si è trovata sopra di due gol senza mai alzare particolarmente i ritmi

32' BRESCIANI! DIMEZZA LO SVANTAGGIO L'IMPERIA! Delizioso invito di Costantini nello stretto, premiato l'inserimento di Bresciani che di destro trova la rete del 2-1. E' la prima rete subita in campionato dal Vado

27' angolo velenoso di Costantini, Barwuah sul primo palo libera l'area

25' CICCONE! 2-0 VADO! Sinistro dai ventidue metri che si infila all'angolino dove Agostino non può arrivare, è la prima rete in rossoblu per il numero dieci, strada sempre più in discesa per la formazione di Roselli

23' il traversone questa volta porta la firma di Langata, Bresciani in tuffo sul secondo palo non riesce a impattare la sfera

22' Di Giosia liberato a destra mette in mezzo un pallone troppo morbido che Bellocci controlla senza problemi

20' situazione già ideale per la squadra di Roselli, che bada inanzitutto a non correre rischi dalle parti di Bellocci, l'Imperia cerca in qualche modo di scuotersi 

14' VADO IN VANTAGGIO! ARRAS! Pallone in verticale per il numero sette rossoblu che, dopo la prima respinta di Agostino, infila in porta la rete dell'1-0

11' traversone basso di Messina, sfera al limite per Arras che calcia di prima trovando la respinta della difesa dell'Imperia, prima occasione creata dal Vado

9' destro dalla distanza di Insolito, non c'è precisione nel tentativo del numero sette nerazzurro

7' non è partito all'arrembaggio il Vado, squadre che si stanno studiando

1' subito una conclusione fulminea di Costantini, Bellocci costretto ad alzare in angolo

1' si parte! Completo bianco con richiami rossoblu per il Vado, l'Imperia indossa i tradizionali colori nerazzurri

PRIMO TEMPO 

 

Formazioni: 

VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Lupinacci; Arras, Barwuah. A disposizione: Viganò, Raffini, Vita, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli

IMPERIA: Agostino; Di Giosia, Bresciani, Del Bello, Langata, Freccero, Insolito, Boccia, Conti, Costantini, Busato. A disposizione: Rossi, Comiotto, Ramires, Anzalone, Loporcaro, Piccinin, Idaro, Casagrande, Khelifi. Allenatore: Riolfo

Arbitro: Copelli di Mantova

Assistenti: Bono di Torino - Poetto di Pinerolo

Paolo Garassino

