Calcio. Serie D, il Vado ingrana la quinta: Imperia ko 3-1, primi gol in rossoblu per Ciccone e Barwuah

VADO - IMPERIA 3-1 (14' Arras, 25' Ciccone, 35' Barwuah - 32' Bresciani)
FINISCE QUI! Continua il percorso netto del Vado, che supera anche l'Imperia al "Chittolina". Finisce 3-1 per la squadra di Roselli, che chiude i conti già nel primo tempo con Arras (per lui anche un rigore sbagliato), Ciccone e Barwauh, in mezzo la rete nerazzurra di Bresciani. Rossoblu a punteggio pieno, nerazzurri fermi a quota 1 in fondo alla classifica nonostante una prova volenterosa
95' va direttamente in porta il numero dieci nerazzurro, Bellocci con i pugni libera i propri sedici metri
94' chiude in avanti la squadra di Riolfo, punizione dal lato corto dell'area di rigore, Costantini sul pallone
92' corner per l'Imperia, Busato ad uscire, Del Bello in caduta manda alto
90' saranno sei i minuti di recupero
84' ultimi cambi: Bresciani lascia il posto ad Anzalone, nel Vado è staffetta Ciccone-Vita, che ritrova subito il campo dopo l'assenza contro il Celle Varazze e il timore di un infortunio più grave
82' fallo su Bellocci da parte di Del Bello, resta dolorante a terra l'estremo difensore rossoblu
79' secondo tempo tutt'altro che negativo per l'Imperia, la squadra di Riolfo continua a provarci nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione
77' nel Vado escono Messina e Barwuah, in campo Sacco e Raffini
75' continua la girandola dei cambi: nell'Imperia spazio a Casagrande, fuori Insolito
73' cross morbido di Ciccone, Bondioli incorna dal limite dell'area piccola, Agostino la tiene lì
71' si scaldano gli animi in campo dopo un contrasto duro tra Abonckelet e Loporcaro, ammonito il centrocampista rossoblu
69' Pastorino rileva Pisanu, secondo cambio ordinato da Roselli
68' Riolfo inserisce Loporcaro, esce l'acciaccato Freccero
67' giallo per Bresciani, punita la trattenuta su Syll
65' angolo di Ciccone, pallone appoggiato al limite per De Rinaldis, destro di prima che sbatte contro il muro difensivo imperiese
60' altro tentativo da fuori dei nerazzurri, ci prova Insolito con il destro, sfera non distante dall'incrocio
56' la mossa di Roselli: esce Arras, dentro De Rinaldis, rimane a una punta il Vado
55' sinistro dal limite di Costantini, sfera un metro alta, ritmi blandi in questo avvio di ripresa
52' giallo per Pisanu, punizione laterale a favore dell'Imperia
50' primo cambio per Riolfo, Ramires rileva Langata
Si ricomincia!
SECONDO TEMPO
Finisce il primo tempo al "Chittolina": conduce 3-1 il Vado sull'Imperia. Rossoblu cinici davanti, ma meno solidi in fase difensiva rispetto alle precedenti uscite. Il divario tecnico è però evidente, nonostante un'Imperia volenterosa. Tra poco il racconto della ripresa
43' ERRORE DI ARRAS DAGLI UNDICI METRI, pallone colpito troppo con l'esterno, sfera sul fondo
42' RIGORE PER IL VADO! Pisanu fa correre Arras a sinistra, Langata da dietro non trova il pallone ma solo la gamba dell'attaccante rossoblu, Copelli indica il dischetto
39' che progressione di Ciccone! Il fantasista porta a spasso due avversari prima di calciare in diagonale con un scavetto che sibila alla sinistra del palo della porta difesa da Agostino
35' BARWUAH! IL TERZO GOL DEL VADO! Contropiede micidiale sull'asse Ciccone-Arras, assist d'esterno sul secondo palo per il centravanti rossoblu che col piattone mette in porta il gol del 3-1
33' non deve addormentare troppo la partita la squadra di Roselli, che si è trovata sopra di due gol senza mai alzare particolarmente i ritmi
32' BRESCIANI! DIMEZZA LO SVANTAGGIO L'IMPERIA! Delizioso invito di Costantini nello stretto, premiato l'inserimento di Bresciani che di destro trova la rete del 2-1. E' la prima rete subita in campionato dal Vado
27' angolo velenoso di Costantini, Barwuah sul primo palo libera l'area
25' CICCONE! 2-0 VADO! Sinistro dai ventidue metri che si infila all'angolino dove Agostino non può arrivare, è la prima rete in rossoblu per il numero dieci, strada sempre più in discesa per la formazione di Roselli
23' il traversone questa volta porta la firma di Langata, Bresciani in tuffo sul secondo palo non riesce a impattare la sfera
22' Di Giosia liberato a destra mette in mezzo un pallone troppo morbido che Bellocci controlla senza problemi
20' situazione già ideale per la squadra di Roselli, che bada inanzitutto a non correre rischi dalle parti di Bellocci, l'Imperia cerca in qualche modo di scuotersi
14' VADO IN VANTAGGIO! ARRAS! Pallone in verticale per il numero sette rossoblu che, dopo la prima respinta di Agostino, infila in porta la rete dell'1-0
11' traversone basso di Messina, sfera al limite per Arras che calcia di prima trovando la respinta della difesa dell'Imperia, prima occasione creata dal Vado
9' destro dalla distanza di Insolito, non c'è precisione nel tentativo del numero sette nerazzurro
7' non è partito all'arrembaggio il Vado, squadre che si stanno studiando
1' subito una conclusione fulminea di Costantini, Bellocci costretto ad alzare in angolo
1' si parte! Completo bianco con richiami rossoblu per il Vado, l'Imperia indossa i tradizionali colori nerazzurri
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Lupinacci; Arras, Barwuah. A disposizione: Viganò, Raffini, Vita, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. Allenatore: Roselli
IMPERIA: Agostino; Di Giosia, Bresciani, Del Bello, Langata, Freccero, Insolito, Boccia, Conti, Costantini, Busato. A disposizione: Rossi, Comiotto, Ramires, Anzalone, Loporcaro, Piccinin, Idaro, Casagrande, Khelifi. Allenatore: Riolfo
Arbitro: Copelli di Mantova
Assistenti: Bono di Torino - Poetto di Pinerolo