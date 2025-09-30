 / Calcio

Calcio | 30 settembre 2025, 16:01

Giudice Sportivo, Serie D. Il Club Milano vince il ricorso contro il Celle Varazze, vittoria a tavolino ai lombardi

Scarfò era sotto squalifica dopo il cartellino giallo rimediato con la Sestrese

Giudice Sportivo, Serie D. Il Club Milano vince il ricorso contro il Celle Varazze, vittoria a tavolino ai lombardi

E' arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito al ricorso del Club Milano contro il Celle Varazze.

La vittoria delle civette è stata revocata, con i tre punti a tavolino assegnati ai biancorossi lombardi.

La sanzione è stata inflitta per la presenza in campo di Andrea Scarfò, sotto regime di squalifica dopo il cartellino giallo rimediato nella finale playoff di Promozione (per il terzo posto) disputata con i colori della Sestrese.

Di seguito la nuova classifica: il Cella Varazze scende a quattro punti, mentre il Club Milano sale a cinque.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium