Giudice Sportivo, Serie D. Il Club Milano vince il ricorso contro il Celle Varazze, vittoria a tavolino ai lombardi

E' arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito al ricorso del Club Milano contro il Celle Varazze.
La vittoria delle civette è stata revocata, con i tre punti a tavolino assegnati ai biancorossi lombardi.
La sanzione è stata inflitta per la presenza in campo di Andrea Scarfò, sotto regime di squalifica dopo il cartellino giallo rimediato nella finale playoff di Promozione (per il terzo posto) disputata con i colori della Sestrese.
Di seguito la nuova classifica: il Cella Varazze scende a quattro punti, mentre il Club Milano sale a cinque.