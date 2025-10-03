Freestyle Show al Molo 8.44: due giornate all’insegna di calcio e basket

Sport, spettacolo e divertimento per un weekend fuori dal comune.

Il centro commerciale Molo 8.44 si prepara a trasformarsi in una vera arena dello spettacolo con due giornate all’insegna di calcio e basket freestyle. Un mix di tecnica, acrobazie mozzafiato e coinvolgimento del pubblico che animerà il weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 15 alle 18, i performer daranno vita a show spettacolari alternati a sfide e attività interattive. Per la giornata di domenica, in programma anche un “mini show” mattutino alle 11.30 per accendere subito l’entusiasmo.

Protagonisti assoluti saranno i fuoriclasse del freestyle: Davide Pisani, Michael Sievoli, Alessandro Del Vago e Alessio Bardino, capaci di trasformare ogni pallone in pura magia.

Non solo spettacolo, ma anche occasioni per partecipare in prima persona: dal gonfiabile interattivo ai workshop dedicati, grandi e piccoli potranno mettersi alla prova accanto ai professionisti della scena freestyle italiana.

Un evento gratuito, aperto a tutti, che promette due giornate di sport e divertimento da non perdere.