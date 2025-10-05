Calcio. Promozione, pari e patta tra Albissole e Bragno: al "Faraggiana" finisce 2-2

ALBISSOLE - BRAGNO 2-2 (40' Vierci, 57' De Cerchi - 30' Bogarin, 67' Di Martino rig.)
FINISCE QUI! ALBISSOLE E BRAGNO PAREGGIANO 2-2 AL "FARAGGIANA"! Per i ceramisti, che salgono a otto punti in graduatoria, è la seconda X di fila dopo il pari di Pra, il Bragno torna a muovere la classifica salendo a quota quattro
94' ammonito El Bouchi, ultimo pallone per l'Albissole
92' doppio angolo ceramista, in entrambe le situazioni ha la meglio la difesa neroverde
90' si andrà avanti fino al novantacinquesimo
87' Cuka rileva Diana in casa ceramista, tre minuti più recupero al termine
86' sinistro al volo di Dorno che sibila di poco sopra la traversa, a terra intanto El Bouchi, colpo alla testa per il numero quattro neroverde
85' spinge comunque la squadra di Cattardico nonostante l'uomo in meno, angolo di Dorno a rientrare, De Cerchi dal limite trova la deviazione della difesa neroverde, Barisone in rovesciata sfiora poi il palo alla sinistra di Fois
80' ALBISSOLE IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Macagno, punita una manata su Syll, Tameo lo spedisce anzitempo sotto la doccia, furente il numero dieci ceramista
76' fallo in attacco fischiato a Macagno, viene anche ammonito il numero dieci di casa
74' Macagno appoggia a sinistra per Romano, conclusione a giro a cercare il palo più lontano che si spegne oltre la linea di fondo
71' Romano e Amenduni le prime mosse dalla panchina di Cattardico, fuori Carinci e Bonanni
67' IL PAREGGIO DEL BRAGNO! Non sbaglia dagli undici metri Di Martino, destro potente e centrale che spiazza Pastorino, 2-2 il nuovo parziale al "Faraggiana"
66' RIGORE PER IL BRAGNO! Panelli ruba il tempo a Iadanza subendo fallo all'ingresso del lato corto dell'area di rigore, indica il dischetto il signor Tameo
65' è il momento di Gomes nel Bragno, esce Bogarin
64' Diana fa correre a sinistra Macagno, traversone basso che attraversa tutta l'area prima di spegnersi in fallo laterale
62' Vierci si gira in un fazzoletto calciando sul primo palo, Fois reattivo si rifugia in angolo, solo Albissole in questa ripresa
58' Ferraro si gioca la carta Gamba, esce Monni
57' COMPLETA LA RIMONTA L'ALBISSOLE! DE CERCHI! Destro vincente del numero tre ceramista, che spedisce alle spalle di Fois dal vertice dell'area piccola, 2-1 al "Faraggiana"
55' tiro cross di Macagno che Fois deve alzare in angolo con un gran riflesso, spinge la squadra di Cattardico
53' giallo per Iadanza, punito il contatto con Sylla
51' punizione dal vertice di Macagno allontanata ancora da Fois, Carinci dal limite calcia poi col mancino trovando una nuova respinta della difesa neroverde
47' il destro da fuori di Bonanni chiama alla parata in due tempi da parte di Fois, primo tiro della ripresa di marca ceramista
46' si riparte!
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, parità al "Faraggiana", 1-1 tra Albissole e Bragno: vantaggio alla mezz'ora di Bogarin, dieci minuti più tardi il pari ceramista di Vierci
44' Pastorino sicuro in uscita bassa nell'anticipare Bogarin, ripartono subito i biancocelesti
41' annullato a Diana il gol del 2-1, ravvisata la posizione di offside sul tap in del bomber ceramista dopo la respinta corta di Fois sul tiro di Macagno
40' VIERCI, IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLE! Macagno riesce a tenere in campo un pallone complicato nei pressi della bandierina trovando Carinci, assist in mezzo per la deviazione da due passi di Vierci, che rimette il punteggio in parità
36' ancora pericoloso il Bragno, Pastorino in uscita respinge sul tentativo ravvicinato di Monni, fase favorevole ai neroverdi
35' corner di Macagno sul primo palo, libera la difesa valbormidese
34' l'Albissole sembra aver accusato il colpo dopo la rete subita, brava la squadra di Ferraro a sbloccarla dopo una prima mezz'ora in gestione
33' ammonito capitan Di Martino, primo giallo estratto da Tameo di Albenga
30' BOGARIN! IL VANTAGGIO DEL BRAGNO! Conclusione vincente in diagonale del numero undici neroverde che trova l'angolino alla sinistra di Pastorino, 0-1 al "Faraggiana"
29' il sinistro di Monni dal vertice dell'area, Pastorino in tuffo fa suo il pallone
26' punizione velenosa di Macagno, Fois con i pugni allontana
23' continua la squadra di Cattardico a tenere in mano il pallino del gioco, più fatica da parte dei valbormidesi nel creare azioni pericolose dalle parti di Pastorino
14' Macagno sprinta centralmente verso la porta, ma il suo sinistro in diagonale è troppo angolato, sfera sul fondo
12' ancora Vierci a millimetri dal vantaggio: pallone in verticale per Diana, che riesce ad alzare sul secondo palo dove l'ex Finale, di testa, sfiora la traversa a Fois battuto
10' primo tiro anche da parte del Bragno, diagonale di Bogarin che si spegne un paio di metri sopra l'incrocio, era comunque in traiettoria Pastorino
8' Diana cicca il pallone all'altezza del dischetto non sfruttando il preciso cross dalla destra di Barisone, si dispera il numero nove di casa
7' Albissole che cerca di fare subito la partita, più guardinga la formazione di Ferraro
1' esattamente dodici secondi sul cronometro e Vierci, in diagonale, va a centimetri dal vantaggio, subito pericolosi i ceramisti
1' si parte! Albissole con i tradizionali colori biancocelesti, tenuta neroverde per il Bragno
PRIMO TEMPO
Formazioni:
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Iadanza, Bonanni, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Carinci. A disposizione: Malinverni, Minuto, Moscatelli, Zunino, Amenduni, Invernizzi, Romano, Ismailgeci, Cuka. Allenatore: Cattardico
BRAGNO: Fois, Niba, Esposito, El Bouchi, Gallo, Perovic, Panelli, Sylla, Monni, Di Martino, Bogarin. A disposizione: Canonica, Bausano, Rogna, Rebagliati, Pregliasco, Bovio, Longagna, Gamba, Gomes. Allenatore: Ferraro
Arbitro: Tameo di Albenga
Assistenti: Masini di Genova - El Fary di Savona