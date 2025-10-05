Calcio, Promozione. Il Legino riacciuffa il Finale al 93', il rigore di Minardi evita il ko ai verdeblu

LEGINO - FINALE 1-1 (Polito 17', Minardi 93' rig.)

51' finisce qua

48' MINARDI REALIZZA: 1-1

48' RIGORE LEGINO! Contatto in area punito con il penalty

46' ammonito Daniele Puddu, strattonato Piacentini

45' Monte per Tobia. Sei di recupero

44' ammonito Minardi

43' Piacentini al tiro da fuori, blocca a terra Grenna

42' spreca Tobia, calcia alto dalla sinistra, arrabbiato mister Tobia per la gestione

40' avanza Halaj e conquista metri e punizione

39' un corner anche per il Finale, Ferrara batte corto per G. Puddu, tentativo raccolto da Mata

36' due corner ravvicinati per i verdeblu, ma nulla di fatto, si riparte da Grenna, Finale che deve cercare di respirare, giallorossoblu sotto pressione

35' forcing Legino in questo finale di partita

34' entra anche Halaj, fuori Risso

33' Ferrara al posto di Polito nel Finale

30' entra Dagnino ed esce Moretti, lanciato dal primo minuto e autore di una buona posizione

28' Tancredi su corner, gran intervento di Mata

27' la palla non entra a quanto pare su una occasione clamorosa per il Legino. Proteste verdeblu e anche del Finale per una gomitata su Risso non vista. Colpo di testa e poi sfera che probabilmente non ha varcato interamente la linea, situazione non chiarissima. Ammonito poi Ballone per proteste

23' Paratona di Grenna! Arriva a rimorchio Incorvaia, tiro angolato ma il portiere ospite si distende: super intervento

22' Castiglione per Romeo nel Legino

21' entra Giacomo Puddu al posto di Ballone nel Finale

20' ammonito Bazzano

17' controllo e tiro anche per Minardi dalla sinistra, tiro debole e facile per Grenna

13' Romeo controlla e poi calcia ad incrociare, non trova la porta il n.9

8' in campo Piacentini, esce Di Donato nel Legino

7' tornato dagli spogliatoi con un piglio diverso il Legino, partito meglio in questa ripresa

5' si aggrappa alla rete Grenna nel tentativo di arrivare sulla palla di testa di Tubino, rete che però si strappa, si riparte un minutino dopo dopo gli aggiustamenti del caso

4' fallo di mano appena fuori area e punizione Legino. Batte Piana, palla sulla barriera, esce poi Grenna, non benissimo e sfera rimessa in mezzo, stacca Tubino ma sfera che lambisce la traversa

16:03 ripartiti

due cambi per Tobia, dentro Tubino e Incorvaia per Pescio e Garzoglio

SECONDO TEMPO

48' Ballone manda alto, si chiude il primo tempo

48' in ritardo su Risso dal limite, fallo da posizione invitante per il Finale, sarà l'ultima azione del primo tempo con ogni probabilità

46' ammonito Vezzolla

45' due di recupero

45' ci prova Gorrino, tiro da fuori bloccato da Grenna

44' il primo giallo della gara va a Piana

42' in ritardo Garzoglio, graziato il giocatore verdeblu da Ucci

34' contatto in area su Minardi, ma Ucci è ben posizionato, dopo l'arbitro spiega la decisione alla panchina di casa. Poco prima uno stacco di Romeo, facile per Grenna

30' è cresciuto il Finale dopo il gol, calato il Legino, Tobia lamenta il ritardo dei suoi giocatori in pressione e la squadra di Alessi riesce, senza troppi problemi, a gestire palla

26' in fiducia il Finale, Legino che si sta affidando a Romeo, che sta dominando sul gioco aereo, ma sponde spesso imprecise da parte del numero nove verdeblu

25' ancora Finale pericoloso, prima il tiro di Tona, provvidenziale la zuccata di Damonte a salvare un gol, dopo il tiro di Risso sul fondo a chiudere l'azione

18' ancora Polito, stacco centrale

17' FINALE IN VANTAGGIO! Il gol nasce dalla dalla destra, con Bazzano a scaricare per Polito, troppo spazio per l'attaccante che avanza e poi batte il portiere sul primo palo

15' rischia ancora il Finale con l'impostazione dal basso, fischiato un fallo in attacco. Poco dopo, il Legino conquista un altro piazzato, un errore forse di Puddu che commette poi fallo

14' chance verdeblu, dopo la rimessa di Tobia, palla in area per Romeo che calcia di punta, sfera sul fondo

9' gara maschia in questi primi minuti, un paio di palle inattive per il Legino ora nel giro di pochi secondi

7' angolo Finale, ci arriva Tona in mezzo, ma tocco non preciso e palla sul fondo

6' qualche problemino per Tona, il capitano ha avvisato la panchina

4' rischia il Finale su una palla vagante, esce Grenna ed evita ogni pericolo

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

A secco di vittorie dopo tre giornate il Legino, verdeblu che finora hanno conquistato due punti e proveranno a sbloccarsi contro un Finale apparso decisamente in forma nelle ultime uscite. Giallorossoblu che possono allungare la striscia positiva, ma per farlo servirà un successo su un campo che negli ultimi anni è stato piuttosto ostico.

Formazioni

LEGINO: Mata, Pescio, Angeli, Gorrino, Garzoglio, Damonte, A. Tobia, Piana, Romeo, Di Donato, Minardi

A disposizione: Santelia, Incorvaia, Di Bartolo, Tubino, Castiglione, Vezzolla, Campus, Monte, Piacentini

Allenatore: Tobia

FINALE: Grenna, Caligaris, D. Puddu, Moretti, Tancredi, Tona, Minetti, Ballone, Risso, Bazzano, Polito

A disposizione: Dessena, Arzarello, Medas, G. Puddu, Barbero, Olivieri, Dagnino, Halaj, Ferrara

Allenatore: Alessi

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistenti: Matteo Laganaro (Genova) - Mattia Schenone (Genova)