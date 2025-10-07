Tifosi in protesta ma il big match tra Savona e Sestrese si giocherà all'Olmo - Ferro

Nell'incastro di orari e partite dai quali è condizionato il calendario del Savona per poter avere un campo disponibile sul quale disputare i propri incontri, arriva l'ufficialità per il prossimo match, quello importantissimo verso la vetta della classifica contro la Sestrese.
La gara si disputerà domenica 12 ottobre, alle ore 18 al "Olmo-Ferro" di Celle, orario e luogo che gli Striscioni hanno già testato non ultimo contro la Sampierdarenese. Non senza una scia polemica, ossia quella espressa a chiare lettere con un eloquente striscione dai tifosi biancoblu, stufi di non avere ancora una "casa" per le partite della propria squadra.
Una protesta che il sodalizio della città della Torretta chiede possa essere messa da parte: "La Società vista l’importanza della partita chiede il massimo sostegno ai propri tifosi con una massiccia presenza per sostenere la squadra".