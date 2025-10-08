Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Il gol di Bova qualifica il Borghetto B sull'Albingaunia U21, avanti anche l'Alta Val d'Orba

Dopo Argentina, Nolese, Bardineto e Pallare al secondo turno di Coppa Liguria di Seconda Categoria accedono anche il Borghetto B e l'Alta Val d'Orba.

I granata, dopo il 2-2 con l'Albingaunia Under 21 hanno staccato il pass grazie al maggior numero di gol segnati nel girone. Gli ospiti sono andati in vantaggio per due volte con De Lorenzo e un'autorete, ma sono stati ripresi prima dal rigore di Crugliano e poi dal definitivo sigillo di Bova.

All'Alta Val d'Orba serviva invece una vittoria con due gol di scarto in casa della Rocchettese per scavalcare il Sassello, e così è stato. A decidere la gara sono stati i gol di Napolitano e Haraka.