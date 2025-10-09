L'Atletica Savona brilla a Boissano: Giulia Ottolia e Thomas Tino sul podio regionale

Atletica Savona sugli scudi nei Campionati Regionali della categoria Ragazzi svolti sabato scorso a Boissano: la società savonese conquista due medaglie e si piazza al secondo posto in provincia (dietro all’Atletica Ceriale San Giorgio) per numero di podi conquistati.

Copertina per Giulia Ottolia, figlia e nipote d’arte, che nel salto in alto ottiene il secondo posto con il nuovo record personale di 1,37m, migliorando di 6 centimetri il precedente primato. Notevole prestazione di prospettiva per Thomas Tino (classe 2013) che all’esordio conquista la medaglia di bronzo nei 60 metri con un 8.57 che rappresenta la prima prestazione provinciale dell’anno e la quarta regionale.

Note di merito anche per gli altri ragazzi dell’Atletica Savona: Gabriel Servetto è settimo nel salto in lungo con 3,74m e tredicesimo nei 60 mt con 9.37, Teresa Odera ottava nei 60 metri con 9.02 e nel peso con 6,88m, Giuseppe Orsi realizza 3,29m nel lungo e 3:40.36 nei 1000 metri, Emilia Riberto, anche lei all’esordio, si diverte nei 1000 metri portati a termine con il tempo di 4:16.19.

Il sodalizio del presidente Davide Ottolia festeggia anche le convocazioni di Thomas Tino (60m - 4x100), Giulia Ottolia (60m - 4x100) e Teresa Odera (60m - 4x100) tra i Ragazzi/e e di Bianca Zunino (80m - 4x100) e Martina Ottolia (alto) tra le Cadette nella rappresentativa della provincia di Savona in occasione del “Trofeo delle Province” che si svolgerà il 19 ottobre a Villa Gentile.