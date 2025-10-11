Calcio, Prima Categoria B. L'Olimpic è un rullo e supera 3-0 la Veloce, colpo esterno per lo Sciarbo & Cogo

OLIMPIC 71 – VELOCE 3-0

Reti: 2’ Sacco, 43’ Gjoka, 65’ rig. Gatto

L’Olimpic 71 continua la sua marcia e resta a punteggio pieno (9 punti in tre partite) grazie a un netto 3-0 rifilato alla Veloce. I padroni di casa sbloccano subito il risultato al 2’ con Sacco sugli sviluppi di un corner. Dopo una prima mezz’ora equilibrata, Rizzo scappa in contropiede e serve a Gjoka il pallone del raddoppio (43’). Nella ripresa Gatto chiude i conti dal dischetto al 65’, trasformando un rigore contestato dagli ospiti. Nel finale l’Olimpic sfiora più volte il poker, ma il risultato non cambia: prova di forza e vetta solitaria per la squadra di casa.



RABONA VDA – MULTEDO 2-2

Reti: 20’ Della Rossa (M), 24’ Musso (R), 26’ Parente (M), 41’ Fasce (R)

Partita vibrante e ricca di emozioni tra Rabona e Multedo. Gli ospiti passano in vantaggio con Della Rossa, ma Musso risponde immediatamente riportando il punteggio in parità. Due minuti dopo Parente firma il nuovo vantaggio per il Multedo, prima del definitivo 2-2 siglato da Fasce poco prima dell’intervallo.



ROSSIGLIONESE – OLD BOYS RENSEN 1-1

Reti: 30’ Craviotto (O), 60’ Arcidiacono (R)

Pareggio giusto tra Rossiglionese e Old Boys Rensen. Gli ospiti si portano avanti al 30’ con Craviotto, ma nella ripresa Arcidiacono trova la zampata dell’1-1 che vale un punto per i rossiglionesi.



VALSECCA – SCIARBO & COGO 1-3

Reti: 40’ Oggianu (S), 50’ Russo, 55’ Bianchi (S), 75’ Pizzolato (S)

Colpo esterno della Sciarbo & Cogo che espugna il campo del Valsecca con una prova convincente. Oggianu apre le marcature al 40’, poi nella ripresa arriva il momentaneo pareggio dei padroni di casa con Russo, ma Bianchi e Pizzolato ribaltano la situazione regalando i tre punti agli ospiti.

