Pesca sportiva. Varazze a tutta traina, domani il Primo Memorial Franco Doglioli

Domenica 12 ottobre 2025 a Varazze si terrà il 1° Memorial Franco Doglioli – Pesca alla Traina Costiera, organizzato dal Gruppo Pesca dalla Barca, della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze. Una giornata di mare, passione e amicizia organizzata dal Gruppo Pesca della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze.

Gli organizzatori invitano tutti gli amici pescatori a partecipare, per condividere insieme una manifestazione ludico- amatoriale, dedicata alla pesca e al ricordo.

Franco Doglioli (1941/2025) - Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, i suoi hobby erano cose semplici: Il mare, la pesca (soprattutto i polpi) e andar per funghi. Appena possibile abbandonò gli studi, in quanto della scuola lui diceva che amava soprattutto la fine anno, quando buttava i quaderni interi. 56 anni di matrimonio con due amate figlie e, la sua felicità più grande, la nascita nel 2000 di Francesca e 2005 di Matilde, le sue adorate nipotine.





Regolamento



- Art.1 Alla Manifestazione possono partecipare imbarcazioni con equipaggi a coppie con possibilità di ospiti non pescanti, in regola con il censimento della pesca sportiva. Sono ammessi i KAYAK. Contributo 20 euro/barca x organizzazione rinfresco.

- Art.2 La Zona di pesca è davanti a Varazze e Celle entro 3 miglia dalla costa. I partecipanti dovranno trovarsi per le ore 8.15 all'imboccatura del porto, successivamente verrà data la partenza. Fine pesca ore 11.15. Il pescato verrà consegnato presso i box pescatori professionisti entro le ore 12 come ultimo termine oltre il quale non verrà considerato.

- Art.3 Attrezzature: due attrezzature pescanti per barca con solo esche artificiali. Permessi affondatori e piombi. Velocità max. 6 nodi in partenza e spostamenti.

- Art.4 Punteggio: ai fini della classifica, sarà pesato tutto il pescato di ogni coppia, esclusi Tonno rosso e Pesce Spada. Oltre i 9 kg fino al massimo di 10 kg (limite di legge), rientro e consegna pescato. Classifica in base all'orario di rientro. Vietato superare i 10 Kg. Se non si supera i 9-10 kg, fine pesca ore 11.15 e classifica in base al peso.

- Art.5 La pesatura sarà effettuata presso i box pescatori professionisti al rientro dei partecipanti.

- Art.6 L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione. Info: varazze@leganavale.it – Luca tel. 338.8025839





Luca Geronazzo, responsabile del Gruppo Pesca della LNI Varazze, ha dichiarato: «Quest'anno il Consiglio Direttivo della L.N.I. di Varazze, su mia proposta, ha deciso di organizzare un nuovo raduno di pesca alla Traina, il Memoriale Franco Doglioli, in aggiunta al Memorial Renato Geronazzo, Entrambi soci dirigenti per tantissimi anni della nostra sezione.

Franco che era un appassionato di pesca, sia da traina che ai cefalopodi. Infatti, era per così dire, specializzato nella pesca invernale ai calamari e soprattutto nella pesca ai polpi, che praticava in apnea immergendosi a colpo sicuro, in luoghi conosciuti, dove il polpo aveva la tana. Però, prelevava dal mare solo ciò che gli bastava. In questo modo, senza prelievi eccessivi, contribuiva a mantenere la specie. Mi ricordo che parecchi anni fa, avendo anche la passione di andare per muscoli me ne aveva portato un bel sacchetto, quando le ho mangiate si sentiva il vero sapore del mare e qui da noi, in Liguria, diciamo "sapore di arzillo" e ciò mi ricordava i bei tempi, di quando ragazzo andavo anche io per muscoli dietro ai Bergamaschi.

Franco, negli anni recenti della Lega era stato un consigliere sempre disponibile ad aiutare tutti, in particolar modo quando si faceva il raduno alla Totanassa, e lui si metteva a friggere i totani insieme agli altri soci pescatori. Tutti noi, con questo raduno, vogliamo ricordarlo sempre, anche se purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato. Devo ringraziare la figlia Stefania che ha avuto piacere della nostra proposta. Sono sicuro che Franco da lassù ne sarà contento.»



