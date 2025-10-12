Calcio, Celle Varazze. Pisano festeggia con i tre punti di Cairo il primo anno in biancoblu: "Emozionato da chi era con noi nella passata stagione" (VIDEO)

Tre punti in trasferta, i giocatori subentrati pronti a dare un contributo decisivo per la vittoria e la reazione immediata una volta incassata l'inferiorità numerica.

Sono tanti i segnali da squadra importante che mister Pisano si porta via dal Brin dopo il 3-1 inferto alla Cairese.

Un successo che suggella un anno da ricordare per l'allenatore andorese alla guida delle civette: il 13 ottobre 2024 era infatti stato annunciato l'arrivo del tecnico all'Olmo Ferro. Oltre alla promozione in Serie D è stato portato avanti un ottimo percorso di semina e l'apporto in corso d'opera di Gnecchi, Akkari, Padovan e Righetti lo ha confermato in maniera plastica.