Calcio, Eccellenza. Domenica tutta per Pietra e Loano, tappa a Genova per ritrovare i tre punti

La quinta giornata del campionato di Eccellenza riparte dal Millesimo capolista, dopo l'1-0 alla Carcarese di ieri pomeriggio, e dal tentativo di Fezzanese e Campomorone di riprendersi immediatamente lo scettro e la vetta.

I verdi per riuscirci dovranno superare in casa il Bogliasco, mentre la squadra di Corradi tornerà a Begato 9 per affrontare il Golfo Pro Recco dopo il buon pareggio di Pietra Ligure.

Per i biancocelesti il calendario resta più che impegnativo con la visita alla Genova Calcio, prima di concludere il ciclo di ferro tra mercoledì e domenica prossima con il ritorno di Coppa in casa della San Francesco Loano e il match interno con la Fezzanese.

Proprio i rossoblu sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel massimo campionato regionale: contro il Molassana Boero sarà necessaria una prova di testa e di cuore per brindare al successo e lasciare finalmente i bassifondi della classifica.