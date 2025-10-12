 / Calcio

Calcio | 12 ottobre 2025, 11:01

Calcio, Eccellenza. Domenica tutta per Pietra e Loano, tappa a Genova per ritrovare i tre punti

Gli avversari delle squadre di Moraglia e Lupo saranno la Genova Calcio e il Molassana

La quinta giornata del campionato di Eccellenza riparte dal Millesimo capolista, dopo l'1-0 alla Carcarese di ieri pomeriggio, e dal tentativo di Fezzanese e Campomorone di riprendersi immediatamente lo scettro e la vetta.

I verdi per riuscirci dovranno superare in casa il Bogliasco, mentre la squadra di Corradi tornerà a Begato 9 per affrontare il Golfo Pro Recco dopo il buon pareggio di Pietra Ligure.

Per i biancocelesti il calendario resta più che impegnativo con la visita alla Genova Calcio, prima di concludere il ciclo di ferro tra mercoledì e domenica prossima con il ritorno di Coppa in casa della San Francesco Loano e il match interno con la Fezzanese.

Proprio i rossoblu sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel massimo campionato regionale: contro il Molassana Boero sarà necessaria una prova di testa e di cuore per brindare al successo e lasciare finalmente i bassifondi della classifica.

Redazione

