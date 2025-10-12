Calcio. Il Cengio espugna il Riva e mantiene la vetta, Chiarlone: "Gara giusta per valori calcistici e umani"

Giusto stamattina avevamo scritto della possibilità per il Cengio di riuscire a ottenere un buon risultato contro l'Albingaunia e i granata sono riusciti a imporre la prima sconfitta alla squadra di mister Poggi.

Un risultato arrivato grazie al gol di Seccafen, ma soprattutto figlio di una prestazione di rilievo, sotto molti aspetti, secondo il tecnico Loris Chiarlone.

"E' stata una oartita davvero difficile contro un Albingaunia ben messa in campo e schierata con una formazione offensiva.

Noi siamo stati bravi a soffrire e a non disunirci mai, sempre con le distanze giuste tra i reparti e sempre lucidi nel provare a ripartire.

Matteo Rizzo ci ha tenuto in gara con un paio di parate importanti, poi nel secondo tempo siamo cresciuti fino a quando Seccafen ha trovato un gol su una giocata di cui abbiamo parlato nel cooling break

Poi sofferenza e voglia di vincere. Oggi prestazione da ricordare per valori calcistici e umani. Abbiamo giocato giusto, ma la strada é lunghissima e non dobbiamo assolutamente illuderci".