Calcio, Promozione. Il Finale va subito avanti, poi si scioglie nella ripresa: al "Borel" poker Cà de Rissi, 1-4

Dopo una serie di risultati positivi, arriva una brutta battuta d'arresto per il Finale che, tra le mura amiche del "Borel", trova la seconda sconfitta stagionale dopo quella con l'Albissole, stavolta per mano del Cà de Rissi.
Un 1-4 conclusivo figlio in particolare della ripresa, dopo un primo tempo di netto dominio giallorossoblu. E' subito una paratissima di Scattolini a dire no alla conclusione a agiro di Ballone, che poi va dalla bandierina e pesca la testa di Tona (6') per l'1-0.
Il raddoppio lo sfiora Risso poco dopo ben trovato dalla sovrapposizione di Daniele Puddu; tocca poi a Polito regalare due volte la sensazione della rete, prima colpendo da fuori intorno al 20' e poi allo scadere della prima frazione con un tiro deviato sulla parte alta della traversa da un difensore genovese.
Sembra cominciare con lo stesso copione del primo tempo anche il secondo, con Scattolini al 49' a negare la gioia della rete a Dagnino con un'uscita perfetta, eppure il pericolo scuote la squadra ospite.
Al 59' il Ca de Rissi trova il pareggio con Garin che mette agevolmente in porta quasi da solo; poi sempre l'argentino, dopo la gran parata di Grenna su Gerardi, trova la seconda marcatura personale in rovesciata e alla fine la personale tripletta facendo suo un retropassaggio di testa di Daniele Puddu. A chiudere i giochi nel finale ci pensa Spatari, siglando poi il definitivo 1-4.