Calcio, Pietra Ligure. I senatori trascinano i biancocelesti in casa della Genova Calcio, espugnato il Ferrando con Sogno (doppietta) e Giglio

Serviva al Pietra Ligure una bella affermazione ricca di gol, per rilanciarsi dopo tre pareggi consecutivi. I bianocelesti ci sono riusciti ritrovando le marcature del proprio bomber principe, Santiago Sogno, e al gol dell'innesto di mercato più rappresentativo, Beppe Giglio.

Gli ospiti sono partiti subito forte tra le mura della Genova Calcio: dopo pochi minuti Dondero salva due volte, prima su Iorio poi su Sogno. Al 10’, però, lo stesso attaccante argentino insacca di testa dopo una mischia furibonda, firmando l’1-0. Sei minuti dopo Giglio raddoppia, portando il Pietra sul 2-0.

La reazione dei genovesi non tarda: al 19’ Zampano serve un assist perfetto per Oliveri, che accorcia le distanze (1-2) siglando il suo terzo centro stagionale. I padroni di casa spingono, fino al pareggio di Costa, arrivato con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il Pietra, però, ha la forza di reagire colpisce di nuovo prima dell’intervallo: al 42’ Sogno trasforma magistralmente una punizione, riportando i biancoblù avanti (2-3).

Nella ripresa nessun gol, ma il match resta comunque tirato: Dondero nega il gol prima a Sogno e poi a Fatnassi, mentre la Genova Calcio tenta il forcing con Cavalli, Maisano e Tagliavacche senza però trovare la via del pari. Nel finale il Pietra Ligure resiste con ordine e porta a casa tre punti pesanti, festeggiando il successo esterno. Domenica prossima i ragazzi di Moraglia sono attesi dalla sfida interna contro la capolista Fezzanese, per loro l'opportunità di ritrovare i primi posti in graduatoria dopo il mini ciclo di ferro.



GENOVA CALCIO – PIETRA LIGURE 2-3

Marcatori: 10’ Sogno, 16’ Giglio, 19’ Oliveri, 38’ Costa, 42’ Sogno

Genova Calcio: Dondero, Cavalli, Lipani, Maisano F. (68’Lepera), Maresca (84’ Cova Ferrando), Ottonello (68’ Capurro), Zampano, Tagliavacche, Oliveri (81’ Caceres), Battaglia, Costa (84’ Lemus).

Allenatore: Carletti

Pietra Ligure: Balducci, Gasco, Pili (60’ Insolito), Ravoncoli, Odasso, Giglio, Sogno (73’ Dominici), Faedo (85’ Rovere), Malagrida (59’ Pavese), Iorio (65’ Aicardi), Fatnassi.

Allenatore: Moraglia

Arbitro: Mattia Foresti di Bergamo