Sci Alpino. Alberto Maria Florean d’argento tra i Cuccioli alle premiazioni FISI di Cuneo

Sabato 11 ottobre, al Gala Palace di Frabosa Sottana, si sono svolte le premiazioni del Comitato provinciale FISI di Cuneo per la stagione 2024-2025, che hanno celebrato i migliori atleti di sci alpino, sci nordico e biathlon.

Nella categoria Cuccioli dello sci alpino, Alberto Maria Florean dello Sci Club Equipe Limone ha conquistato un brillante secondo posto, alle spalle di Marco Menardi dello Sci Club Limone. Una prestazione di rilievo per il giovane atleta savonese, tra i talenti più interessanti del nostro comprensorio, grazie al primo posto tra i ragazzi appartenenti alla classe 2014.

Le Coppe provinciali di sci alpino sono andate a Katharina Kienl (Equipe Limone) e Stephan Mesiti (Mondolè Ski Team) tra i Baby, mentre tra i Cuccioli si sono imposti Lea Destefanis (Equipe Limone) e, come detto, Marco Menardi (Sci Club Limone).

Il pettorale rosso, simbolo di eccellenza stagionale, è stato assegnato a Camilla Maria Giachino e Maya Veronica Demurtas (Mondolè Ski Team), Edoardo Cairoli (Equipe Limone) e Alexandre Pierre Bernard Gest (Sci Club Limone).

Tra i Ragazzi, vittorie per Anna Lanzavecchia (Equipe Limone) e Romeo Calcagno (Mondolè Ski Team), mentre nella categoria Allievi hanno primeggiato Emma Castagnola (Mondolè Ski Team) e Mattia Palombo (Equipe Limone).

I pettorali rossi di categoria sono andati a Margherita Sartoris e Benedetta Raineri (Equipe Limone), Romeo Calcagno(Mondolè Ski Team) e Natinael Cioffi (Sci Club Val Vermenagna).

Nel fondo, dominio dello Sci Club Entracque Alpi Marittime con Beatrice Lai e Lorenzo Crimaldi tra i Ragazzi, e Elena Carletto e Jonathan Giordano tra gli Allievi.

Riconoscimenti speciali anche per gli atleti protagonisti ai Campionati Italiani Allievi di Barrea, tra cui Viola Camperi, Lucia Delfino, Lucia Brocchiero, Nicola Giordano, Elena Carletto, Cloe Giordano, Giacomo Maurino e Leonardo Brondello.

Nel biathlon, successi per Mattia Bagnis (Valle Ellero) e Beatrice Lai (Entracque Alpi Marittime) tra gli Allievi, mentre tra i Ragazzi si sono distinti Gioele Pellegrino e Desirée Aimé (Entracque Alpi Marittime).

Premi nazionali anche per Pellegrino, Elia Scapin, Giovanni Risso, Jonathan Giordano, Liam e Joei Lisciandrello, Cloe Giordano, Elena Carletto e Giada Grosso.