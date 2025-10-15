Giudice Sportivo, Serie D. Semaforo rosso per Sabbione, Scarfò, Lorenzo Insolito e Scienza

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 12/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SANNINO SIMONE (DERTHONA FBC 1908)
Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.
CALCIATORI ESPULSI
INSOLITO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SCARFO ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
SCIENZA MICHELE (CHISOLA CALCIO)
ALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SABBIONE ALESSIO (LIGORNA 1922)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)
RIGO TOMMASO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
BUSATO GIOVANNI (IMPERIA CALCIO SRL)