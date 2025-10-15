 / Calcio

Calcio | 15 ottobre 2025, 17:45

Giudice Sportivo, Serie D. Semaforo rosso per Sabbione, Scarfò, Lorenzo Insolito e Scienza

I provvedimenti settimanali

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SANNINO SIMONE (DERTHONA FBC 1908)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

INSOLITO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SCARFO ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SCIENZA MICHELE (CHISOLA CALCIO)

ALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SABBIONE ALESSIO (LIGORNA 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)

RIGO TOMMASO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)

BUSATO GIOVANNI (IMPERIA CALCIO SRL)

Redazione

