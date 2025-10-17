 / Calcio

Calcio | 17 ottobre 2025, 10:12

Calcio, San Francesco Loano. Brignoli ha trovato la reazione che cercava: "La squadra è viva, anche in dieci abbiamo tenuto testa al Pietra" (VIDEO)

Calcio, San Francesco Loano. Brignoli ha trovato la reazione che cercava: &quot;La squadra è viva, anche in dieci abbiamo tenuto testa al Pietra&quot; (VIDEO)

Già dall'approccio alla gara si è percepita la volontà da parte del gruppo della San Francesco Loano di battezzare al meglio il nuovo corso tecnico a guida Davide Brignoli.

I rossoblu sono infatti riusciti a più riprese a mettere in difficoltà il Pietra, mantenendo l'esito della qualificazione aperto nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Basso al termine del primo tempo.

Una base di partenza dalla quale ripartire e migliorare per l'ex tecnico di Finale, Ceriale e Soccer Borghetto, con l'obiettivo salvezza ben fisso nella mente.

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium