Calcio, San Francesco Loano. Brignoli ha trovato la reazione che cercava: "La squadra è viva, anche in dieci abbiamo tenuto testa al Pietra" (VIDEO)

Già dall'approccio alla gara si è percepita la volontà da parte del gruppo della San Francesco Loano di battezzare al meglio il nuovo corso tecnico a guida Davide Brignoli.
I rossoblu sono infatti riusciti a più riprese a mettere in difficoltà il Pietra, mantenendo l'esito della qualificazione aperto nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Basso al termine del primo tempo.
Una base di partenza dalla quale ripartire e migliorare per l'ex tecnico di Finale, Ceriale e Soccer Borghetto, con l'obiettivo salvezza ben fisso nella mente.