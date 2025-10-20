Tennistavolo, Toirano: secondo successo in D2, buon avvio in C Master

Nella seconda giornata dei campionati a squadre sono arrivate una vittoria ed una sconfitta.

La nota positiva arriva dalla formazione di Serie D2, nuovamente vincitrice col risultato di 6 a 1, ai danni del Savona "C". Stefano Tavilla e Nello Pruiti, dopo aver vinto il doppio, si sono aggiudicati entrambi i singoli; a completare il successo un punto di Christian Galfrè. In classifica primato con 4 punti condiviso con la Spotornese.

Inappellabile sconfitta, in Serie D1, per il Toirano "A". Sui tavoli del Don Bosco Varazze "Rivierauto", Andrea Bottaro, Edoardo Fiorillo e Vincenzo Amodeo sono stati superati con un netto 7-0, strappando solamente un set. In classifica i punti sono ancora 0, così come per il Toirano "B", fermo per il turno di riposo.

In Serie C Master sono 11 le formazioni che partecipano al campionato regionale ligure, suddivise in due gironi. Ben 3 le squadre schierate dal Toirano, che nel primo dei quattro concentramenti hanno ottenuto tre vittorie e cinque sconfitte.

Nel girone B, giocato a Toirano, la formazione "C" si è imposta in due dei tre incontri disputati, superando per 5-0 i compagni di società del "B" e 4-1 il Don Bosco Varazze "Centro Val Lerone", per poi cedere 1-4 all'Athletic Club "A". Quattro i punti realizzati da Andrea Marino, tre da Federico Occelli; in coppia hanno vinto tutti e tre i doppi.

Il Toirano "B" si è arreso per 0-5 all'Athletic Club "C" e per 4-1 al team varazzino. È stato rappresentato da Vincenzo Amodeo, vincitore di una partita, e Claudio Siccardi.

Nel girone A, di scena a Vallecrosia, il Toirano "A" ha iniziato il suo percorso perdendo 0-5 col Vallecrosia "B", squadra favorita del raggruppamento. Il riscatto è arrivato contro l'Arma di Taggia "A", battuto 4-1. Due i punti di Armando Torregrossa e uno di Nello Pruiti, vittoriosi anche in doppio.

LA C Master tornerà il 9 novembre. Sabato 25 ottobre alle ore 16 doppio appuntamento nel palasport toiranese: Toirano "B" contro Genova "Red" per la D1 e Toirano contro Regina Sanremo "B" per la D2. Un'ora prima avrà inizio l'incontro del Toirano "A" di D1, in trasferta col Don Bosco Varazze "Rivierauto".

In ambito giovanile, prima esperienza fuori regione per Erica Siccardi, che ha partecipato alla prima prova del Grand Prix Giovanile del Piemonte, a Moncalieri. Impegnata nei singoli Under 9 e Under 11 in incontri 2 set su 3, ha mostrato progressi e determinazione; pur senza ottenere successi, è andata vicina alla vittoria con l'avversaria più grande ed è salita sul terzo gradino del podio nel singolo Under 9.