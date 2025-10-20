Kick Boxing Savate Savona: tre su tre a Bastia con Pirotto, Bavazzano e Vincis

Una trasferta davvero positiva per i tre atleti della ASD Kick Boxing Savate Savona, partiti per Bastia (Corsica) venerdì 17 ottobre e protagonisti, la sera di sabato 18, di una serie di straordinarie vittorie che hanno portato in alto il tricolore e il nome della città di Savona.

L’evento, denominato “La Nuit du Kick IV” e organizzato da Jean André e Tony Poli, prevedeva dieci match di alto livello.

Nel quinto incontro è salito sul ring il primo allievo del maestro Andrea Scaramozzino, il diciottenne Mattia Pirotto, impegnato contro un atleta francese nella disciplina del K1, tre riprese da due minuti. Fin dai primi scambi il match si è rivelato intenso, con entrambi decisi a non cedere terreno. Pirotto, grazie a una serie di potenti combinazioni di pugni e ginocchiate – tra cui una al volto che gli è costata un richiamo ufficiale – è comunque riuscito a imporsi, convincendo i giudici e conquistando una meritata vittoria ai punti.

Nel settimo match è stato il turno del ventenne Alessandro Bavazzano, anche lui opposto a un avversario francese di alto livello. Fin dai primi secondi Bavazzano ha preso il centro del ring, imponendo il suo ritmo e costringendo il rivale sulla difensiva. Con la sua determinazione e potenza, ha entusiasmato il pubblico, che al termine dell’incontro – concluso con la vittoria unanime dell’atleta savonese – lo ha applaudito e festeggiato con foto e strette di mano.

Infine, nel decimo e ultimo match della serata, è salita sul ring la pluri-campionessa Chiara Vincis, chiamata ad affrontare la campionessa francese Leclerc Manon. Ne è scaturito un incontro combattuto e spettacolare, ma grazie alla sua consueta irruenza e a colpi di grande precisione – tra cui un magnifico calcio girato alto che ha colpito in volto l’avversaria – Vincis ha dominato la scena. I giudici le hanno assegnato la vittoria e la cintura dell’evento, permettendole anche di prendersi una piccola rivincita dopo il titolo recentemente sottratto in Croazia per un verdetto controverso.

Il maestro Andrea Scaramozzino, visibilmente soddisfatto e orgoglioso dei suoi tre atleti, ha dichiarato che, una volta rientrati a Savona, riprenderanno subito la preparazione in vista dei prossimi impegni. Tra questi spicca l’importante titolo mondiale di K1 che vedrà Chiara Vincis affrontare un’atleta tedesca alla fine di novembre.