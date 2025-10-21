Trail del Diamante, trionfo finalese sulle alture di Genova: Gabriele Gualerzi domina in 50'43"

Fine settimana di soddisfazioni per la corsa fuoristrada finalese. Domenica 19 ottobre, sulle alture di Genova, è stato Gabriele Gualerzi del DB TEAM di Finalborgo, che ha tagliato il traguardo con un tempo eccellente di 50 minuti e 43 secondi, ad aggiudicarsi la 2ª edizione del Trail del Diamante.

Una prestazione di grande spessore per l'atleta finalese, che ha terminato la gara, capace di richiamare circa 500 partecipanti su un percorso di 10,5 km con un dislivello positivo di circa 500 metri, distanziando il secondo classificato di circa due minuti.

Per Gualerzi, questo successo rappresenta una splendida continuità di risultati. La vittoria al Trail del Diamante arriva infatti a sole due settimane di distanza da un altro podio importante: l'atleta aveva conquistato il secondo posto al recente Trail di Camogli.