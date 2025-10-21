Pallanuoto. Pioggia di gol alla “Zanelli”, la Rari supera anche la Roma Vis Nova

Prosegue la serie di vittorie della Rari Nantes Savona che, nel quarto turno del campionato di Serie A1 ha superato 23-13 la Roma Vis Nova.

Nel match disputato nel primo pomeriggio odierno alla “Zanelli”, la squadra di Angelini ha saldamente costruito la vittoria sin dalle battute iniziali: 4-1, 6-3, 5-3, 8-6 i parziali dei quattro tempi.

Per la Rari a segno quattro volte Damonte e Figlioli (non squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione di sabato scorso con Ortigia), tre volte Bruni e Leinweber, due volte Occhione e Rizzo e una volta Rocchi, Condemi, Cora, Bragantini e Ferrari.

I biancorossi torneranno in vasca sabato 25 ottobre, alle ore 15.00, in trasferta contro la Training Academy Olympic Roma. Giovedì prossimo, invece, il ritorno tra le mura amiche dell'impianto di Corso Colombo per il match di Len Euro Cup contro i serbi del Sabac.

BANCO BPM RN SAVONA-ROMA VIS NOVA PN 23-13

Banco BPM RN Savona: M. Del Lungo, N. Rocchi 1, L. Damonte 4, P. Figlioli 4, D. Occhione 2, V. Rizzo 2, A. Gullotta, L. Bruni 3, A. Condemi 1, M. Guidi, O. Leinweber 3, T. Cora 1, A. Turazzini, P. Bragantini 1, D. Ferrari 1. All. Angelini

Roma Vis Nova PN: J. Rubini, M. Maffei 2, A. Poli, M. Di Corato 2, F. Maffei 1, A. Grossi, M. Andrin, J. Mercep 2, J. Penava 4, D. Stopponi, P. Puleo, M. Antonucci 1, A. Craparotta, R. Di Rosa 1. All. Calcaterra

Arbitri: Bianco e Piano

Parziali : 4-1 6-3 5-3 8-6. Usciti per limite di falli : M. Maffei (R), Gullotta (S) e F. Maffei nel quarto tempo. Superiorità numeriche : Banco BPM RN Savona 11/19 + 2 rigori e Roma Vis Nova 2/12 + 3 rigori.

F. Maffei (R) fallisce un rigore (palla scivolata) nel terzo tempo.

Turazzini (S) subentra a Del Lungo all'inizio del quarto tempo.

Craparotta (R) subentra a Rubini a metà del quarto tempo.