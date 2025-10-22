New Basket Ponente pigliatutto tra Loano e Varese

I ragazzi dell’Under 17 al Memoria Rigardo di Loano e le ragazze dell’Under 14 al VBS Pink Cup di Varese portano a casa due primi posti in una settimana.

Sabato 11 ottobre, a Loano, l'Under 17 maschile ha giocato con Vado, Loano e Imperia il Memorial Rino Rigardo.

I ponentini sono riusciti a vincere questo bel torneo di inizio stagione arrivato alla 14esima edizione.

Al mattino hanno giocato con la compagine di casa riuscendola a superare dopo un inizio equilibrato. Dopo una finale 3°-4° posto equilibratissima, la finale è con Imperia e i ragazzi di coach Giravegna-Gasparotto tengono sempre il comando ma mai con margini rassicuranti.

Al termine dell'incontro però riescono a festeggiare il 1° posto che permette di acquisire fiducia per l'inizio del campionato.

“Grazie al Basket Loano per l'invito a questo torneo in ricordo di una persona davvero speciale e complimenti ai ragazzi per questa bella vittoria”.