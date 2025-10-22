Sup Team Savona. Sara Oddera incanta anche sul lago di Garda, arriva il primo posto nella categoria Master 50

Sullo scenario meraviglioso del lago di Garda e nello specifico in quel di Castelnuovo del Garda si è svolta domenica 19 Ottobre la Coppa Italia Master di Stand Up Paddle sotto l’egida della FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak).

La gara si è svolta sulla distanza di10km (denominata nel gergo tecnico “long distance”) ed ha visto al via atleti/e provenienti da tutte le parti d'Italia.

Sara Oddera, portacolori del SUP Team Savona, tesserata per la società Delta Sup di Ferrara, ottiene un secondo posto assoluto ed un primo posto nella categoria Master 50 con un tempo formidabile che ci fa ben sperare in vista dei campionati del mondo ICF (International Canoe Federation) che si svolgeranno ad Abu Dhabi dal 29 ottobre al 2 novembre pv.

Sara, atleta nazionale SIC MAUI, è allenata da Paolo Nardini (suo coach e marito), domenica ha gareggiato con la tavola SIC RST 14x21LV e con la pinna F22 della VLTfins, perfetta per le condizioni di domenica sul Lago di Garda.