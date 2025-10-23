Compleanno storico per la Polisportiva San Nazario: domenica saranno spente 50 candeline

Domenica 26 ottobre la Polisportiva San Nazario di Varazze è pronta a festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione.

La cerimonia si svolgerà domenica mattina, dalle ore 10:30 con la messa celebrata nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso. Il corteo di atleti e soci percorrerà poi le strade del quartiere fino al piazzale della Polisportiva, dove seguiranno i saluti delle autorità e le premiazioni.

Con la sua attività la Polisportiva San Nazario anima da cinquant’anni la vita della città di Varazze e specialmente il quartiere dove è nata e del quale porta il nome.

Fondata nel 1975, la Polisportiva da allora si dedica all’attività sportiva per i giovani, vantando nel corso degli anni svariati successi e la conquista di titoli nazionali e internazionali, e anche per i meno giovani.

Oltre a questo si impegna in varie forme di aggregazione sociale, come tornei di carte, eventi musicali e la rinomata sagra estiva “Festa del Mare”.

I soci, gli amici e i simpatizzanti della nostra associazione sono invitati a partecipare a questo momento di celebrazione collettiva.