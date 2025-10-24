 / Calcio

Calcio, Eccellenza. Tutte le designazioni per la settima giornata

Le terne prescelte

Fousfos dirigerà Molassana - Pietra Ligiure

ARENZANO FOOTBALL CLUB – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Enrico Pappalardo (Sezione di Crema)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Sezione di Genova)
Assistente 2: Riccardo Dell’Imperio (Sezione di Novi Ligure)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Juri Catapano (Sezione di Torino)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Sezione di Chiavari)
Assistente 2: Gioia Dainese (Sezione di Chiavari)
 

BUSALLA CALCIO – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Giuseppe Fara (Sezione di Genova)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Sezione di Savona)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Sezione di Novi Ligure)
 

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – CARCARESE
Arbitro: Tommaso Miraglia (Sezione di Imperia)
Assistente 1: Andrea Bordone (Sezione di Chiavari)
Assistente 2: Anton Giulio Ermini (Sezione di Genova)
 

FEZZANESE – GOLFO PARADISO PR. RECCO C.A.
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Sezione di Genova)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Sezione di Genova)
Assistente 2: Melis Filangieri (Sezione di Chiavari)
 

MILLESIMO CALCIO – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Paolo Trabucco (Sezione di Chiavari)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Sezione di Imperia)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Sezione di Albenga)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Ramez Fousfos (Sezione di Albenga)
Assistente 1: Michele Bernardini (Sezione di Genova)
Assistente 2: Catello Gasparo (Sezione di Genova)
 

RIVASAMBA H.C.A. – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Luca Savino (Sezione di Genova)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Sezione di Genova)
Assistente 2: Luigi Arado (Sezione di Genova)

