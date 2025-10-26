Calcio. Serie D, il Vado lancia un altro segnale di forza al campionato: Varese rimontato e affondato 3-1

VADO - VARESE 3-1 (41' Ciccone, 58' Messina, 90' Barwuah - 12' Cogliati)

FINISCE QUI! E' UN VADO FORMATO BIG! Vittoria in rimonta di assoluto spessore contro il Varese. Ottava vittoria su nove gare per la squadra di Roselli, che la ribalta con Ciccone, Messina e Barwuah, lanciando un altro segnale di forza a tutte le avversarie

95' rosso diretto a Sacco proprio sul gong, chiude in dieci il Vado

91' cinque minuti di recupero

90' ENOCK BARWUAAAHH! LA CHIUDE IL VADO! Si apre una prateria per l'attaccante rossoblu, che si invola tutto solo verso la porta del Varese infilando Bugli in diagonale! Sigillo sui tre punti per la squadra di Roselli, scattato dalla panchina insieme a tutti i giocatori per festeggiare la rete di Barwuah

89' Sacco di testa anticipa Romero pronto alla sponda sul secondo palo, angolo Varese

87' traversone basso di Malinverno, Romero di prima calcia troppo centralmente, Bellocci abbraccia il pallone

84' Sacco rileva Syll, quarto cambio ordinato da Roselli

83' Malinverno dal limite dell'area piccola, sugli sviluppi del corner battuto dalla destra, si gira di prima trovando la deviazione in corner di Saltarelli, altra chance per il Varese, che ha giocato un'ottima gara per qualità e coraggio

81' inizia il forcing finale del Varese, a caccia del pareggio. Vado chiuso nei propri trenta metri e pronto a sfruttare gli spazi che si aprono in contropiede

78' cartellino giallo per Pastorino, punita l'entrata su Tentoni

76' ammonito Palesi nel Varese dopo un battibecco con Saltarelli, si prepara intanto Barzotti tra i biancorossi, esce Marangon

71' De Rinaldis e Pastorino le mosse di Roselli, escono Abonckelet e Ciccone

68' Romero svetta al limite dell'area piccola, torsione perfetta con il pallone destinato all'incrocio, il solito Bellocci risponde presente deviando in corner. Altra prestazione convincente del portiere rossoblu

66' Ciceri inserisce Donarini e Qeros, fuori De Ponti e Berbenni

62' ripartenza fulminea di Ciccone, pallone in verticale per Barwuah che non riesce a toccare la sfera su Bugli in uscita, angolo per i rossoblu

61' Roselli rinforza subito la mediana tornando al 3-5-2, entra Gulinelli al posto di Pisanu

58' MESSINA! COMPLETA LA RIMONTA IL VADO! Ciccone da sinistra disegna un altro gran traversone che Messina, sul secondo palo, schiaccia alle spalle di Bugli

57' angolo di Ciccone, traiettoria ad uscire interessante che attraversa tutta l'area di rigore, si dispera il numero dieci di casa

56' ancora Varese, destro a botta sicura di Tentoni respinto da Bondioli, spinge la formazione di Ciceri

54' Pisanu sbaglia l'appoggio a cercare Barwuah, riparte veloce il Varese che manda al tiro Romero, Bellocci reattivo nel distendersi sulla propria destra

52' sponda di Bertoni per la testa di De Ponti che dal limite dell'area piccola non riesce a indirizzare verso la porta, un po' ferma la difesa rossoblu su questa situazione di palla inattiva

50' è ripartito bene il Varese, ci prova col sinistro a giro Guerini, sfera un paio di metri sopra l'incrocio dei pali

47' Cogliati, lanciato nello spazio, salta secco Bondioli venendo però recuperato da Saltarelli che spazza in corner, subito un rischio per il Vado, rientrato in campo con il 4-4-2 adottato a metà primo tempo

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Si chiude un bel primo tempo al "Chittolina": partita apertissima e occasioni da entrambe le parti, 1-1 il parziale, tra poco il racconto della ripresa

45' ammonito Raffini, assegnati intanto due minuti di recupero

44' annullato a Cogliati il gol del 2-1! Conclusione da fuori di Guerini deviata sul palo, tap in del numero undici biancorosso pescato però in posizione di offside dal secondo assistente

44' Saltarelli e De Ponti testa a testa dopo un contrasto in area vadese, interviene Ravara a separare i due

41' CICCONE! IL PAREGGIO DEL VADO! Premiato lo sforzo dei rossoblu, che la rimettono in piedi con la grande giocata del proprio numero dieci! Pallone spostato due volte sul mancino portando a spasso un paio di avversari, conclusione incrociata sul primo palo che infila Bugli

40' Raffini chiama, Bugli risponde da campione! Cross di Lupinacci da sinistra e stacco aereo del centravanti di casa che trova il colpo di reni dell'estremo difensore biancorosso

38' forcing dei padroni di casa che cercano il pari prima dell'intervallo, ci prova due volte Abonckelet in area, sul secondo tentativo evidente però il fallo con il braccio del centrocampista ravvisato dal direttore di gara

36' occasione clamorosa per il Vado, Barwuah liberato a tu per tu con Bugli calcia solo di potenza spedendo sull'esterno della rete, incredula la panchina rossoblu

33' Roselli ha ridisegnato i suoi con un 4-4-2: Syll alto a sinistra con Ciccone dalla parte opposta, in difesa scala Messina come terzino destro

32' ammonito Berbenni nel Varese

29' punizione tagliata di Ciccone, Bertoni di testa anticipa Barwuah, angolo per il Vado

26' ancora Pisanu subito in verticale, pallone troppo per lungo per Raffini, Bugli controlla e fa ripartire i suoi

25' ennesimo lancio lungo a cercare le punte, monotematico il Vado, che sta faticando anche a innescare Ciccone nella solita posizione tra le linee

18' De Ponti vicinissimo al raddoppio, diagonale da posizione defilata su invito di Romero, gran riflesso di Bellocci che dimostra ancora tutta la sua reattività evitando il 2-0

17' Barwuah non impeccabile nel restituire la sfera a Ciccone che si era infilato in area, il successivo traversone di Messina è troppo lungo per la testa di Raffini, che colpisce in caduta senza inquadrare lo specchio

15' sta facendo la partita la squadra di Ciceri, contratto il Vado, che non riesce ancora a distendersi con qualità e precisione

12' VARESE IN VANTAGGIO! COGLIATI! Romero al limite difende di forza la sfera, scavino in profondità per Cogliati che tocca col sinistro quel tanto che basta per superare Bellocci, 0-1 al "Chittolina"

10' prima occasione nitida per il Vado, traversone di Lupinacci e stacco di Messina che chiama Bugli alla super parata, sfera in corner

9' strappo di Abonckelet per vie centrali, Cogliati lo trattiene per la maglia ma l'arbitro concede vantaggio, senza però ammonire a fine azione l'esterno del Varese

6' ancora Varese pericolosissimo, Palesi al volo calcia di potenza e precisione, Bellocci in tuffo risponde alla grande deviando in angolo

3' Guerini calcia contro la barriera, sulla ribattuta la sfera si impenna e finisce sul fondo

2' subito una punizione interessante a favore dei biancorossi, pallone trattenuto da Abonckelet che reclamava il fallo dopo un contrasto con un avversario, posizione ideale per un mancino

1' inizia la gara! Vado con il tradizionale 3-5-2, Roselli lancia Barwuah dal primo minuto in coppia con Raffini, in difesa torna titolare Saltarelli, panchina per Gulinelli. 4-3-3 per il Varese, Guerini e Cogliati ai lati di Romero punta centrale

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Saltarelli; Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Lupinacci; Barwuah, Raffini. A disposizione : Vendramini, Arras, Gulinelli, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino. Allenatore : Roselli

VARESE: Bugli; Marangon, Costante, Bertoni, Berbenni; De Ponti, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disposizione : Rugginenti, Sassudelli, Salera, Donarini, Malinverno, Barbaro, Barzotti, Pliscovaz, Qeros. Allenatore : Ciceri

Arbitro: Ravara di Valdarno

Assistenti: Grimaldi di Bari - Lauri di Modena