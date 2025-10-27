Padel, il Vida Loca Andora in "rosa" vince il girone e accede alla fase regionale

Ancora un successo per il “Vida Local Padel Andora” con la squadra femminile che si è qualificata per la fase regionale del campionato “Tpra”. Un obiettivo raggiunto grazie a quattro vittorie ottenute in altrettanti incontri disputati. Il team andorese composto da Lella Scarantino, Michela Torregrossa, Simona Calandrino, Stefania Romano, Lalla Grosso e Elena Scola ha battuto rispettivamente il Dolceacqua, l’Oneglia Padel, il Camporosso Padel e il Diano Padel. Elena Scola, classe 2009, ha vinto entrambe le gare con il risultato di 2 a 0, lo stesso risultato degli altri due match vincenti che è il massimo del punteggio. «Un obiettivo raggiunto con grande determinazione e impegno agonistico – sottolinea il presidente del Vida Local Padel Filippo Scola - tanto che il team ha occupato la prima posizione del girone. E’ per noi motivo di orgoglio e al tempo stesso di grande soddisfazione per il team rosa della nostra società che continua, con grande caparbietà, ha portare in alto la bandiera della nostra società. Con queste ragazze è iniziato un percorso davvero straordinario e il nostro auspicio è quello che possano raggiungere la fase finale. Il livello di questa squadra si è dimostrato davvero molto alto».