Tensione prima della gara ed errori che pesano: come interviene un mental coach sportivo

Chi pratica sport a livello agonistico, in qualunque disciplina e categoria, conosce bene la distanza che a volte separa l'allenamento dalla competizione.

Durante la settimana il gesto tecnico riesce con regolarità e le scelte arrivano nei tempi giusti. Il giorno della gara si aggiungono il risultato in palio, lo sguardo di compagni, allenatori e pubblico, il peso di un errore che non si può correggere, e la stessa preparazione rischia di rendere meno del previsto.

La prestazione sportiva dipende, infatti, anche dalla componente mentale, cioè dal modo in cui l'atleta vive e gestisce la competizione, e questa componente si può allenare con metodo, al pari della forza o della tecnica. Su questo lavoro si concentra il mental coaching nello sport, che nel lessico internazionale prende il nome di sport mental coaching. Il professionista che lo pratica è il mental coach sportivo , una figura che segue atleti, giovani e squadre su obiettivi concreti di prestazione, in sessioni individuali o con l'intero gruppo. L'intervento cambia a seconda della difficoltà che l'atleta porta con sé.

Ansia e nervosismo prima della gara: respirazione e routine

L'ansia e il nervosismo che crescono nelle ore e nei minuti che precedono una competizione sono tra le difficoltà più frequenti, e si manifestano con il respiro che si accorcia, i muscoli che si irrigidiscono e i pensieri che corrono al risultato. Un certo livello di attivazione, cioè lo stato di allerta fisica e mentale con cui l'atleta affronta lo sforzo, è utile perché prepara il corpo alla prova. Quando però supera la soglia adatta a quella disciplina, il gesto perde precisione e fluidità, soprattutto negli sport in cui conta il controllo fine del movimento.

Uno degli strumenti su cui lavora il mental coach sportivo è la respirazione controllata: un ritmo lento e regolare, allenato in settimana, aiuta l'atleta a riportare l'attivazione al livello che gli serve. Accanto alla respirazione c'è la routine pre-prestazione, una sequenza fissa di azioni e pensieri che l'atleta esegue sempre prima del gesto, come i rimbalzi della palla prima del servizio nel tennis o la preparazione del tiro libero nel basket. La routine sposta l'attenzione dal risultato a ciò che va fatto e rende familiare anche il momento più carico di pressione.

L'efficacia delle routine è documentata. Una meta-analisi, cioè uno studio che mette insieme i risultati di più ricerche, condotta all'Università di Vienna e pubblicata sulla rivista International Review of Sport and Exercise Psychology ha raccolto dati su 15 discipline e circa 800 atleti: negli studi sperimentali le routine hanno migliorato la prestazione con effetti da moderati ad ampi, anche in condizioni di pressione, a prescindere da età, livello e tipo di routine adottata. Il compito del mental coach è quindi costruire una routine su misura e farla provare in allenamento, finché in gara non diventa automatica.

Mental coach dello sport: come può aiutare a mantenere la concentrazione in gara

Durante la competizione una delle difficoltà più comuni riguarda l'attenzione, che dopo un errore tende a restare sull'azione sbagliata invece di spostarsi su quella successiva. A orientarla contribuisce il dialogo interno, cioè l'insieme delle frasi che l'atleta si ripete tra un'azione e l'altra. Un rimprovero rivolto a se stessi dopo un pallone perso tiene la mente sull'errore, mentre un'indicazione breve e legata al gesto la riporta sul compito.

I mental coach sportivi lavorano proprio su queste frasi: le individuano insieme all'atleta, le riscrivono in forma di istruzioni operative e le fanno allenare prima di usarle in gara. Una meta-analisi pubblicata nel 2011 sulla rivista Perspectives on Psychological Science, basata su 32 studi, ha rilevato un effetto positivo moderato del dialogo interno sulla prestazione, più marcato nei gesti di precisione e negli interventi che prevedevano un allenamento specifico delle frasi.

La gestione dell'errore cambia poi con la disciplina. Nel tennis le pause tra un punto e l'altro offrono il tempo per una routine che riporta la concentrazione sul punto successivo: secondo una rassegna pubblicata sulla rivista scientifica della Federazione internazionale del tennis, il gioco effettivo occupa tra il 20% e il 30% della durata di una partita, e il tempo restante è quello in cui l'atleta gestisce pensieri ed emozioni. Nel calcio, invece, il gioco prosegue senza interruzioni e il calciatore deve ritrovare lucidità restando dentro l'azione e dentro i movimenti della squadra, con indicazioni ancora più brevi e immediate.

Dopo una sconfitta o un infortunio: ritrovare fiducia con l’aiuto di un Mental Coach

Oltre il singolo errore, una sconfitta pesante o un infortunio possono lasciare un segno che emerge nella partita successiva o al rientro in campo. Dopo una serie di risultati negativi l'atleta può iniziare a giocare per evitare l'errore anziché per eseguire il gesto, con movimenti più prudenti e scelte rimandate. Dopo un infortunio, anche quando il recupero fisico è completato, l'attenzione può restare sulla parte infortunata e frenare i contrasti, i cambi di direzione, gli scatti.

La letteratura scientifica sul legamento crociato anteriore, uno degli infortuni più studiati sotto questo aspetto, dà la misura del fenomeno. Una meta-analisi pubblicata nel 2014 sul British Journal of Sports Medicine, che ha esaminato 69 studi e oltre 7.500 persone, ha rilevato che dopo la ricostruzione chirurgica l'81% torna a fare sport, ma solo il 65% riprende al livello precedente e il 55% torna all'agonismo. Il motivo più citato da chi non torna al livello di prima è la paura di un nuovo infortunio.

Il lavoro del mental coach dello sport riguarda la fiducia nel gesto e si affianca a quello di medici e fisioterapisti. Uno degli strumenti è la visualizzazione, la ripetizione mentale del movimento eseguito correttamente, che l'atleta può allenare già durante la riabilitazione. Una meta-analisi del 2021 dedicata alla visualizzazione nello sport ne ha rilevato un effetto medio sulla prestazione, sulla motivazione e sullo stato emotivo, con risultati migliori quando la visualizzazione affianca l'allenamento fisico.

Quando la motivazione cala: dagli obiettivi di risultato a quelli di processo

Accanto agli episodi che lasciano il segno esiste un logoramento più lento, quello della motivazione, che può dipendere anche dal modo in cui l'atleta misura i propri progressi. Secondo l'indagine Istat sulla pratica sportiva in Italia, nel 2024 il 49,8% di chi fa sport lo pratica per passione o piacere, quota che sale al 68,1% tra i praticanti di 11-14 anni. Quando l'unico metro diventa il risultato, la vittoria o la classifica, i periodi senza successi rischiano di consumare proprio quella passione che ha portato l'atleta in campo.

Il mental coaching sportivo interviene sul tipo di obiettivo. Gli obiettivi di risultato riguardano l'esito, come vincere una partita o salire di categoria. Gli obiettivi di prestazione fissano un livello da raggiungere, come un tempo o una percentuale al tiro. Gli obiettivi di processo indicano le azioni da eseguire durante il gesto, come la posizione del corpo o il momento in cui cercare il compagno. Una meta-analisi dedicata agli obiettivi nello sport, che ha selezionato 27 studi su oltre 17.800 articoli, ha rilevato che gli obiettivi di processo hanno l'effetto maggiore sulla prestazione, mentre quelli di risultato producono un effetto molto ridotto.

Per l'atleta che ha perso slancio, spostare l'attenzione su obiettivi di processo significa tornare a misurare qualcosa che dipende da lui, partita dopo partita, e ritrovare nel gesto ben eseguito una ragione per continuare a giocare.

Dall'obiettivo agli episodi reali: il metodo del Mental Coach sportivo Enzo Cannata

Per l'atleta, o per la società sportiva, che vuole lavorare su questi aspetti, il passo successivo è scegliere a chi rivolgersi: un professionista che conosca le dinamiche della competizione e costruisca il lavoro sulle difficoltà specifiche di quell'atleta. Una delle figure di riferimento in questo ambito è il Mental Coach Enzo Cannata , che imposta il lavoro con atleti e squadre a partire da un obiettivo verificabile e lo chiude con il controllo di ciò che è cambiato in gara.

Nel metodo di Cannata il punto di partenza è l'obiettivo, che il coach traduce insieme all'atleta in un comportamento osservabile e misurabile. Per chi sente salire la tensione prima della gara, per esempio, l'obiettivo diventa la sequenza di azioni da compiere nei venti secondi che precedono il gesto tecnico. Con l'atleta il coach ricostruisce poi episodi precisi, come un errore in un momento decisivo o una partita persa nel finale, ripercorrendo la situazione che li ha preceduti, i pensieri di quel momento e le scelte che ne sono seguite: da questa analisi emerge il meccanismo su cui intervenire.

Tra una sessione e l'altra Cannata fa provare le tecniche in allenamento, dalla respirazione alla routine fino al dialogo interno, perché è la ripetizione a renderle disponibili sotto pressione. La verifica chiude il ciclo: insieme all'atleta, il coach controlla se in gara la routine ha funzionato anche nei momenti delicati e quanto tempo serve per ritrovare la concentrazione dopo un errore. Il lavoro riprende da qui fino al raggiungimento dell'obiettivo o alla scelta di uno nuovo.

Le sessioni si svolgono individualmente o con l'intera squadra, principalmente online in videochiamata e, su richiesta, in presenza, con l'obiettivo di portare in competizione ciò che in allenamento riesce già. Coach professionista, Cannata è certificato dall'Associazione Coaching Italia, associazione professionale che riporta i propri iscritti in un registro pubblico consultabile da chiunque, e ha conseguito la qualifica nel 2020 con specializzazione nell'area Sport.

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