Giudice Sportivo, Eccellenza. Quattro giocatori fermati per una giornata, multato il Millesimo

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 26/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 MILLESIMO CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali dal 20' pt rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e minacciose.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 13/11/2025
REVELLO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
BURRI GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
CORRADI ALBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE LUCIA SILVESTRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
LEGGIO SAMUELE (SPORTING TAGGIA SANREMO)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
MERMINA ALESSANDRO
AMMONIZIONE (II INFR)
(MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TROCINO LORENZO FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
POZZOLINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE) OLIVERI
EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
CAMPANER LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FERRARIO GIANLUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
SOFATO TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
HODAJ ENEA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOTTINO SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BECCARELLI FILIPPO (FEZZANESE)
COVA FERRANDO ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MANTERO DANIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
NDIAYE IBRAHIMA X. (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RAGHER MICHELE ALBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
PICCARDO SAMUELE (MILLESIMO CALCIO)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
SCALVINI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
BARACCO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
GRISI ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)