Vela. Cinquant'anni per il Campionato Invernale del Tigullio, tra una settimana il via alle competizioni

Nel 2025 il Campionato Invernale del Tigullio festegg​i​a la cinquantesima edizione della​ storica rassegna di vela d’altura, in programma da sabato 8 novembre 2025 a domenica 15 febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.​ Un traguardo che porta la firma di Franco Noceti, al timone del Comitato ​organizzatore da molti anni. Al centro​ anche quest'anno la passione di armatori, velisti e membri di equipaggio che nell’Invernale del Tigullio trovano ogni anno le condizioni ideali per regatare e confrontarsi.



​"La Liguria è terra di mare, di vela e di grandi eventi sportivi – ​commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – Il 50° Campionato Invernale del Tigullio rappresenta un pezzo di storia del nostro territorio, capace di richiamare generazioni di appassionati. In Liguria lo sport non è solo competizione, ma scuola di vita: sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra. Dallo sport nascono buoni cittadini e questo è il valore più grande che anche come istituzioni dobbiamo trasmettere ai giovani. Buon vento a tutti i partecipanti​".



​"È un compleanno speciale per il Campionato Invernale del Tigullio di vela: l’edizione numero 50 si svolgerà nelle acque del Mar Ligure coinvolgendo, come sempre, velisti, armatori ed equipaggi di diverse dimensioni e caratteristiche – commenta l’assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro –. Questa competizione incarna alla perfezione i valori della passione sportiva, della tradizione, della cultura e della promozione del territorio: elementi che ci stanno a cuore e che hanno condotto alla nostra nomina come ​'Regione Europea dello Sport​' e, più recentemente, come ​'Number One Region of Sport​', riconoscimento conferito da Aces Europe. In questo anno così speciale, celebrare un traguardo di tale rilevanza è motivo di grande orgoglio e aggiungerà ulteriore interesse a questa storica rassegna di vela d’altura​".



Gli equipaggi si sfideranno nelle classi ORC, IRC, monotipo e rating FIV, in due manche da tre weekend ciascuna. La prima è in programma nelle giornate di domenica 9 novembre, sabato 22 e domenica 23 novembre, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 (con premiazione e incoronazione dei campioni d’autunno). La seconda si terrà sabato 17 e domenica 18 gennaio, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 (con premiazione e incoronazione dei campioni d’inverno).​ Per l’intero arco dell’evento, le regate della domenica partiranno a partire dalle ore 9, mentre quelle del sabato dalle ore 11.



Sabato 8 novembre si aprirà invece con la “Tigullio Race 50° Event”, una regata unica e irripetibile per celebrare i 50 anni dell’Invernale. Il percorso, iconico e storico, abbraccerà l’intero golfo da Portofino a Sestri Levante. La regata sarà aperta a tutte le barche a vela, stazzate e non, di qualsiasi dimensione e tipologia: fianco a fianco barche famose ed equipaggi competitivi, ma anche imbarcazioni da crociera​. Ogni barca riceverà un “rating” per competere ad armi pari. Le imbarcazioni saranno divise in due categorie: Sport Boat, per chi utilizza ogni tipo di vela (gennaker, spi, code 0), e Cruising Boat, per chi sceglie solo randa e fiocco. Il percorso prevede 15 miglia, con partenza dalle ore 11.



Al termine della regata, ​appuntamento dalle 17.30 presso lo Yacht Club Chiavari, con la premiazione finale che svelerà le classifiche delle categorie Sport e Cruising Boat, oltre a una classifica speciale per le Classic Boat (imbarcazioni con almeno 25 anni di vita). Infine, verrà decretato il vincitore assoluto della “Tigullio Race 50° Event”.

Il Campionato Invernale del Tigullio è patrocinato dal Comune di Lavagna. La manifestazione rappresenta una grande occasione di indotto per il territorio, in un periodo di bassa stagione per il Tigullio, e contribuisce da sempre alla valorizzazione sportiva e turistica della Liguria.



