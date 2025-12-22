Rugby. Gli aggiornamenti del fine settimana, tra il recupero di Serie C e i campionati Under 18

Nel match di recupero della giornata originariamente prevista per il 2 novembre, l’RFC Spezia ha lanciato un segnale fortesuperando nettamente l’Imperia con il punteggio di 48-18.
Una vittoria schiacciante che permette agli spezzini di incamerare 5 punti preziosi (frutto del bonus mete), staccando l’Amatori Genova in classifica e portandosi a quota 9 punti. Per l'Imperia continua invece il momento difficile, rimanendo ancora ferma a zero punti in fondo alla graduatoria.
La Classifica Aggiornata (Serie C)
Squadra
Punti
Savona
24
CUS Genova
19
Vespe Cogoleto
14
Province dell'Ovest
13
Pro Recco
11
RFC Spezia
9
Amatori Genova
5
Imperia
0
Il weekend della categoria Under 18 è stato segnato da punteggi pesanti che delineano gerarchie molto chiare nei due gironi.
Il Monferrato si conferma una vera corazzata travolgendo l'Amatori Genova a domicilio con un pesantissimo 0-83. Con ben 13 mete segnate e nessuna subita, i piemontesi consolidano il primato in classifica a punteggio pieno (25 punti), lasciando l'Amatori a inseguire con un distacco che ora si fa importante.
Situazione simile nel secondo girone, dove il CUS Genova continua la sua marcia trionfale: il derby contro la Pro Recco termina 7-56, con gli universitari capaci di schiacciare l'acceleratore e andare in meta per 8 volte.
Clamoroso quanto accaduto nel match tra Vespe Cogoleto e Imperia: la partita è stata sospesa al 13' del secondo tempo sul punteggio di 62-0 per i padroni di casa. Una vittoria netta che permette alle Vespe di mantenere il secondo posto, allungando proprio sul Recco.
Girone 1:
Monferrato: 25
Amatori Genova: 13
Alessandria: 11
Fossano: -3
Girone 2:
CUS Genova: 30
Vespe Cogoleto: 20
Pro Recco: 10
Imperia: -4