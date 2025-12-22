 / Rugby

Rugby. Gli aggiornamenti del fine settimana, tra il recupero di Serie C e i campionati Under 18

Nel match di recupero della giornata originariamente prevista per il 2 novembre, l’RFC Spezia ha lanciato un segnale fortesuperando nettamente l’Imperia con il punteggio di 48-18.

Una vittoria schiacciante che permette agli spezzini di incamerare 5 punti preziosi (frutto del bonus mete), staccando l’Amatori Genova in classifica e portandosi a quota 9 punti. Per l'Imperia continua invece il momento difficile, rimanendo ancora ferma a zero punti in fondo alla graduatoria.

La Classifica Aggiornata (Serie C)

Squadra

Punti

Savona

24

CUS Genova

19

Vespe Cogoleto

14

Province dell'Ovest

13

Pro Recco

11

RFC Spezia

9

Amatori Genova

5

Imperia

0

Il weekend della categoria Under 18 è stato segnato da punteggi pesanti che delineano gerarchie molto chiare nei due gironi.

Il Monferrato si conferma una vera corazzata travolgendo l'Amatori Genova a domicilio con un pesantissimo 0-83. Con ben 13 mete segnate e nessuna subita, i piemontesi consolidano il primato in classifica a punteggio pieno (25 punti), lasciando l'Amatori a inseguire con un distacco che ora si fa importante.

Situazione simile nel secondo girone, dove il CUS Genova continua la sua marcia trionfale: il derby contro la Pro Recco termina 7-56, con gli universitari capaci di schiacciare l'acceleratore e andare in meta per 8 volte.

Clamoroso quanto accaduto nel match tra Vespe Cogoleto e Imperia: la partita è stata sospesa al 13' del secondo tempo sul punteggio di 62-0 per i padroni di casa. Una vittoria netta che permette alle Vespe di mantenere il secondo posto, allungando proprio sul Recco.

Girone 1:

Monferrato: 25

Amatori Genova: 13

Alessandria: 11

Fossano: -3
 

Girone 2:

CUS Genova: 30

Vespe Cogoleto: 20

Pro Recco: 10

Imperia: -4

