Rugby. Il Savona domina il derby, Imperia battuta 50-0

Il fine settimana del rugby ligure sorride soprattutto al Savona, protagonista assoluto in Serie C. Sul campo di Imperia arriva un perentorio 50-0, una vittoria netta, mai in discussione, che proietta i biancoblù in testa alla classifica.

Una partita dominata dall’inizio alla finem sebza cali di concentrazione. Contro un Imperia in difficoltà, Savona ha mostrato organizzazione, ritmo e una qualità di gioco che giustifica pienamente il primo posto in classifica a quota 29 punti, davanti al CUS Genova e a Cogoleto. Un successo che pesa non solo per i punti, ma per il messaggio lanciato alle dirette concorrenti.

Alle spalle dei savonesi, il campionato resta comunque vivace. Il CUS Genova risponde vincendo a Recco (20-18), mentre le Vespe Cogoleto superano Province dell’Ovest in una sfida equilibrata (19-13). Ampio il successo dell’Amatori Genova su RFC Spezia (32-3), mentre per Imperia la giornata è da dimenticare.

n Serie A femminile, il CUS Genova-Riviera 1975 esce sconfitto sul campo del CUS Genova (22-17), ma resta agganciato al gruppo di testa in una classifica ancora apertissima. In Serie B, dominio assoluto del CUS Genova a Ivrea: il 26-3 esterno consolida il primato e rafforza la candidatura alla promozione, con un margine sempre più importante sulle inseguitrici.

Molto positivi anche i risultati del settore giovanile, dove il rugby ligure continua a crescere. Spicca il largo successo dell’Under 16 del Savona, che supera Alba per 71-5, confermando un lavoro di base che sta dando frutti evidenti. Da segnalare anche il roboante 112-0 del CUS Genova sulle Vespe Cogoleto e le vittorie di Province dell’Ovest e RFC Spezia.