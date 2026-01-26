Rugby. Il Savona non molla la presa, battute anche le Vespe Cogoleto

Fine settimana positivo per il Savona Rugby, protagonista nel campionato di Serie C, dove i biancorossi confermano la propria leadership. Le Vespe Cogoleto sono state battute con un netto 40-7 e consolidando il primo posto in classifica a quota 34 punti, con un margine significativo sulle inseguitrici. Una prestazione autoritaria, fatta di ritmo, fisicità e continuità offensiva.

Ottime notizie anche dal settore giovanile. In Under 16, il Savona si è imposto con decisione sul campo del CUS Genova 2, vincendo 50-14.

In Serie B, invece, giornata amara per il CUS Genova, sconfitto in casa dall’Amatori Capoterra per 20-17, risultato che lascia invariata una classifica sempre molto equilibrata nelle zone alte

.

I risultati

SERIE B

CUS Genova-Amatori Capoterra 17-20 (1-4)

Classifica: CUS Genova 41, Monferrato e Capoterra 30, Sondrio 29, Cernusco 24, CUS Milano 20, San Mauro 19, Rho 17, Ivrea 12, Varese 11.

--

SERIE C

Amatori Genova-Pro Recco Rugby 33-10 (4-0)

Province dell'Ovest-Imperia 48-17 (5-0)

RFC Spezia-CUS Genova (RINVIATA)

Savona-Vespe Cogoleto 40-7 (5-0)

Classifica: Savona 34, CUS Genova 23*, Province dell'Ovest 19, Vespe Cogoleto 18, Amatori Genova 14, Pro Recco 12, RFC Spezia 9*, Imperia 0.

--

U18

Unione Monferrato-Vespe Cogoleto 35-23 (mete 5-4)

CUS Genova-URPA 52-5 (8-1)

Imperia-Amatori Genova (RINVIATA)

Fossano-Pro Recco (RINVIATA)

--

U16

Vespe Cogoleto-San Mauro 15-81 (mete 3-13)

CUS Torino-CUS Genova 0-24 (mete 0-3)

CUS Genova 2-Savona 14-50

Province dell'Ovest-Alba 77-10 (mete 13-2)