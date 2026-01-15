L'emozione Olimpica del tedoforo ponentino Emanuele Capelli: "Un onore rappresentare il rugby ligure"

Il Vicepresidente del Comitato Regionale FIR Liguria, il sanremese Emanuele Capelli, ha vissuto un momento di grande intensità e significato personale e sportivo: è stato selezionato come tedoforo durante il recente passaggio della fiamma olimpica nella nostra regione. Un'esperienza che ha unito le radici del rugby ligure ai valori universali dello sport. Capelli ha portato la fiaccola nella tappa di Imperia, in un momento che ha definito “di grande intensità”. La sua corsa ha visto una cornice di pubblico speciale, composta da numerose associazioni sportive locali, giocatori e appassionati dell’Imperia Rugby e dei Reds Rugby Team.

“Vedere insieme realtà diverse, accomunate dallo stesso entusiasmo, è stata una testimonianza concreta di quanto lo sport sappia creare comunità”, ha commentato Capelli. L'arrivo della fiamma al campo da rugby di Sanremo ha poi rappresentato il culmine della giornata per la città dei fiori: “Un luogo che quotidianamente è spazio di sport, aggregazione e crescita, e che per l'occasione ha avuto l'onore di ospitare l'arrivo della fiamma olimpica”, accogliendo istituzioni, società sportive, scuole, famiglie e atleti del Sanremo Rugby a fare gli onori di casa. Il viaggio della fiamma, secondo il vicepresidente, ha dato un segnale forte soprattutto allo sport di base, valorizzando il lavoro quotidiano dei club, dei volontari e degli educatori sul territorio, e richiamando l'accezione olimpica del rugby come “grande sogno da inseguire” per gli atleti liguri.

A livello personale, l'emozione è stata profonda. Capelli ha rivelato un aneddoto speciale: “L'estate scorsa sono stato nel Mediterraneo in vacanza con la mia famiglia e tra le nostre tappe siamo stati a Olimpia, dove ho potuto vedere e respirare le origini della fiamma: mai mi sarei aspettato e sognato di poterla portare nella mia terra!”. L'esperienza ha reso “ancora più concreto e vicino il sogno olimpico per tutti noi”, ha concluso Capelli, sottolineando la consapevolezza di aver rappresentato un movimento ampio e inclusivo, unito nei valori universali dei Giochi. Capelli non è stato l'unico rappresentante del rugby ligure a vestire i panni del tedoforo: all'estremità opposta della regione, alle Cinque Terre, la fiamma è stata portata anche da Davide Ciotoli, ex giocatore della Pro Recco Rugby e attualmente Tecnico Provinciale del Comitato.